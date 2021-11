Due importanti dati macroeconomici hanno confortato oggi i mercati azionari. Uno abbastanza scontato l’altro meno atteso. Questi due dati hanno sostenuto le Borse europee nella seconda seduta della settimana e hanno spinto al rialzo in apertura Wall Street. La Borsa di Milano non ha avuto una giornata positiva se si guarda il dato finale. Piazza Affari chiude in ribasso ma la seduta del nostro listino nasconde una sorpresa, infatti osservando meglio l’andamento dei prezzi scopriamo una cosa interessante.

Mercati azionari sugli scudi grazie a questi dati macroeconomici

Oggi la Commissione Europea ha diffuso il dato sulla crescita del prodotto interno lordo nel terzo trimestre. Il rialzo del PIL nel penultimo trimestre dell’anno è stato del 2,2%, esattamente in linea con le attese degli analisti. Questo dato conferma il percorso di crescita dell’economia europea. A conferma di questo dato oggi Goldman Sachs ha diffuso un’analisi in cui ribadisce una visione positiva per l’azionario europeo anche nel 2022.

Due elementi portano gli analisti della banca americana ad avere questa convinzione. Il primo riguarda proprio la robusta crescita dell’economia europea a fronte di tassi ancora molto bassi. Altro elemento che gioca a favore dei mercati azionari europei è la valutazione a sconto di molti titoli azionari. Questi due elementi stanno portando gli investitori professionali, fondi comuni, fondi pensione, banche d’affari, ecc. ad incrementare gli acquisti sulle azioni del Vecchio Continente. Questa è la chiave di lettura che può fare schizzare le Borse europee da qui alla fine dell’anno e probabilmente anche nel prossimo anno.

L’altro dato importante che è stato diffuso oggi è stato quello delle vendite al dettaglio in ottobre negli Stati Uniti. Il dato decisamente superiore alle attese ha messo le ali a Wall Street che ha aperto in deciso rialzo.

Piazza Affari chiude in ribasso ma la seduta del nostro listino nasconde una sorpresa

Confortato da questi dati, alla fine della seduta l’indice Euro Stoxx ha terminato con un rialzo dello 0,3%. La Borsa tedesca è salita dello 0,6% e Parigi dello 0,3%. Invece hanno chiuso in territorio negativo la Borsa di Londra dello 0,3% e il nostro listino che ha perso lo 0,2%. Il Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB) ha chiuso a 27.804 punti, che per ironia della sorte è anche la chiusura più alta dell’anno. Ma in avvio di seduta i prezzi hanno sfiorato i 28.000 punti.

In apertura di contrattazione i prezzi del Ftse Mib sono schizzati in alto e in pochi minuti hanno raggiunto la soglia dei 28.000 punti. Dell’importanza di questo traguardo ne abbiamo parlato nell’articolo: “In Piazza Affari questo evento calamita può fare piovere molto denaro su questi titoli”. Raggiunto il record, molti trader hanno deciso di vendere per monetizzare i guadagni delle precedenti sedute.

