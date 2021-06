Con il termine “Buddha bolw”, letteralmente tradotto in “ciotola di Buddha”, s’intende un particolare tipo di piatto unico. Per la precisione si parla di un pasto freddo vegetariano o vegano. Concepite per essere ricche di nutrienti e per adattarsi alla perfezione anche alle diete crudiste più ristrette. Tutto ciò senza però venire meno al buon gusto e a un tipo di cucina particolarmente sana e indicata nelle diete bilanciate.

Come si presentano e da cosa sono composte

Piatto unico leggero, sano e ricco di nutrienti ecco la Buddha bowl, si potrebbe definire simile ad un’insalatona davvero ricca. A differenza di essa però, gli elementi che la compongono non sono mescolati fra loro. Ogni ingrediente viene disposto in modo armonico, quasi artistico all’interno del piatto.

Questo piatto è stato pensato per contenere al suo interno:

amido;

proteine;

fibre;

vitamine;

grassi sani, vari tipi di omega;

sali minerali.

Nella Buddha bowl si trovano normalmente verdure a foglia verde, cereali, legumi, semi vari, verdure cotte o crude e frutta a guscio. Possono essere composte in moltissimi modi e con moltissimi ingredienti diversi, donando gusti unici, leggeri e favolosi.

Alcuni degli alimenti più gettonati per questo piatto sono:

spinacino, lattuga, rucola, valeriana, radicchio ed altre tipologie di insalata;

riso, orzo, farro, avena, grano saraceno, quinoa, amaranto;

lenticchie, ceci, fagioli, piselli, soia;

mais, carote a julienne, cetrioli, ravanelli, pomodori, cipolle, finocchi, sedano;

zucchine, funghi, peperoni, patate;

tofu, tempeh, seitan;

mango, papaia, melograno, mele, pere, avocado;

arachidi, noci, nocciole, mandorle, pistacchi, pinoli, anacardi;

semi di papavero, lino, sesamo, canapa, girasole, zucca.

Se si è vegetariani è possibile aggiungere anche uova sode o formaggio. Anche se ovviamente questi ingredienti vanno ad appesantire un piatto già molto ricco e completo. Inoltre, per condire questa portata si possono usare aglio, spezie varie, salse, olio, aceto o limone. Qui la scelta dipende dai propri gusti. Sarebbe consigliato bilanciare il piatto di modo che risulti il più leggero e nutriente possibile.

I benefici

La Buddha bowl è favolosa per la salute in quanto è davvero un piatto ricco di proprietà benefiche per il corpo. Favorisce un corretto funzionamento dell’intestino grazie alle molte fibre che contiene. Ha un apporto calorico normalmente molto basso ed ha un potere saziante elevato. È un ottimo modo per introdurre nel corpo i nutrienti di cui necessita.

Questo piatto è davvero un ottimo toccasana per il corpo, un favoloso compromesso tra gusto e leggerezza!