Per il cenone di San Silvestro, ecco il piatto portafortuna con la ricetta del cotechino con le lenticchie al sugo. Gustoso e saziante, in realtà il cotechino con le lenticchie al sugo è un secondo piatto che è ottimo da portare in tavola tutto l’anno.

Nel dettaglio, partendo da una confezione di cotechino precotto, servono mezzo chilo di lenticchie secche, 300 grammi di passata di pomodoro. Nonché la cipolla, il sedano e la carota quanto basta per la preparazione del soffritto. Ed infine due spicchi d’aglio, due foglie di alloro, l’olio extravergine di oliva, il peperoncino, l’acqua di cottura dei legumi ed il sale giusto quanto basta.

Ecco il piatto portafortuna con la ricetta del cotechino con le lenticchie al sugo

Passando alla preparazione, occorre prima di tutto lessare le lenticchie che sono state messe in ammollo il giorno prima. Da lessare, in particolare, mettendole in acqua con un pizzico di sale e con le due foglie di alloro dopo che è andata in ebollizione. E cuocendo giusto per 20 minuti.

Intanto, in una casseruola capiente si mette a rosolare il trito di sedano, di cipolla e di carota con cinque cucchiai di olio extravergine di oliva. Per poi aggiungere le lenticchie con due mestoli di acqua di cottura dei legumi, e pure la passata di pomodoro ed il peperoncino. E cuocere con il coperchio a fiamma bassa al fine di completare la cottura delle lenticchie. E comunque aggiungere eventualmente un altro mestolo d’acqua se le lenticchie dovessero nel frattempo asciugarsi troppo.

In un’altra pentola, il cotechino è stato cotto per un tempo corrispondente a quanto indicato nella confezione e seguendo le istruzioni indicate. Spegnere la fiamma, tagliare a fette il cotechino e poi unire alle lenticchie amalgamando per bene. Servire il secondo ben caldo con l’augurio di un 2021 di salute. Ma anche di soldi e tanta fortuna.