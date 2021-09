Se decidessimo di cucinare qualcosa che sia buono e leggero, e allo stesso tempo un portento per la salute, non ci resta che seguire quest’ottima ricetta. La nostra scelta va sicura su questo piatto gustoso ed economico di pesce e verdure ricco d’omega 3 contro il colesterolo cattivo.

Lo sgombro, un pesce magnifico

Per scegliere un pesce che non costa molto e possa avere degli effetti positivi sulla salute allora andiamo diritti verso lo sgombro. Non è il più piccolo dei pesci azzurri come le acciughe e le alici, e nemmeno il più grande come il tonno. È un pesce medio con una caratteristica del tutto particolare, è quello che contiene più grassi omega 3.

Sono grassi molto utili all’organismo secondo l’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare EFSA. Contribuiscono al mantenimento di livelli normali di colesterolo nel sangue e al normale funzionamento del cuore.

Lo sgombro e i peperoni, ricchi di vitamina C, sono i protagonisti di questa gustosa ricetta.

Ingredienti dello sgombro in umido con peperoni

1,5 Kg di sgombri;

6 grossi peperoni dolci;

1 cipolla;

1 kg di patate;

2 dl di olio Extra Vergine di Oliva;

1 peperone verde;

sale q.b.

Preparazione

Si lasciano a bagnomaria i peperoni dolci per 12 ore.

Nel frattempo si lavano e si sbucciano le patate, che vanno tagliate in quattro.

Si taglia anche il peperone verde a dadini e lo si mette a rosolare insieme alla cipolla in una casseruola, meglio se di coccio. Poi si lascia dorare e ammorbidire e si aggiungono le patate.

Si coprono gli ingredienti con acqua e si continua la cottura.

Piatto gustoso ed economico di pesce e verdure ricco d’omega 3 contro il colesterolo cattivo

Mentre le patate sono in cottura, si tagliano gli sgombri a dadini e si passano i peperoni dolci al passaverdure, raccogliendoli in una ciotola.

Una volta che le patate sono cotte, si aggiungono gli sgombri. Si mette il sale e si lascia cuocere per 5 o 10 minuti, facendo attenzione che gli sgombri mantengano la loro consistenza.

A questo punto si versano i peperoni passati e si mescola molto delicatamente per far insaporire il tutto.

Una variante, che dona più gusto alla ricetta, è di friggere lo sgombro prima di metterlo insieme alle patate in cottura.

Una ricetta non complicata, abbastanza semplice e gustosa, ricca di principi salutari, per una giornata diversa e meno noiosa.