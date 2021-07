Quando arriviamo in estate vogliamo certamente mangiare bene. Da una parte, noi italiani vorremmo sempre mangiare piatti freschi e veloci. Infatti, pare che per la geografia del nostro territorio, richiediamo spesso cibi freschi. Chi avrebbe mai il coraggio di mangiarsi una polenta con 30 gradi sulla testa? Nessuno, ecco perché recentemente abbiamo proposto al Lettore questa straordinaria ricetta estiva.

Tuttavia, c’è una cosa da aggiungere. Quando mangiamo non pensiamo solo alla nostra pancia e al gusto. Pensiamo anche alla nostra salute. Mangiar sano deve essere la linea guida della vita di tutti. Per questo noi di ProiezionidiBorsa ci sforziamo sempre nel dare buoni consigli. Oggi ne vediamo insieme uno che è, allo stesso tempo, veloce e semplice. Richiede davvero pochi ingredienti che hanno tutti in casa. Ecco il piatto fresco e veloce pieno di vitamine che abbassa il colesterolo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Un binomio perfetto

Proviamo a mettere insieme la melanzana e la menta. Ebbene sì. In questa preparazione vogliamo cercare di associare la melanzana alla menta. Come? Ebbene, seguendo questi semplicissimi passaggi. In primo luogo, vorremmo chiarire un aspetto fondamentale: se vogliamo abbassare il colesterolo, dobbiamo limitare completamente i grassi. Sì, proprio loro che ci piacciono tanto. Dunque, in questa preparazione useremo molto il vapore e l’acqua. Non preoccupiamoci troppo, il risultato sarà spettacolare.

Piatto fresco e veloce pieno di vitamine che abbassa il colesterolo

Dunque, prendiamo le nostre melanzane e le tagliamo a fettine molto sottili. Più sottili sono e meglio è, dato che impiegheranno meno a cuocere. Allo stesso tempo, prendiamo la nostra menta e tagliuzziamola finemente. L’ideale sarebbe creare una vera e propria polvere di menta. Se non ci riusciamo, poco male, cerchiamo solo di avere dei pezzi molto piccoli di menta. Bene. Ora prendiamo una pentola con un coperchio bucherellato e la riempiamo d’acqua. Quando bolle, mettiamo sopra il coperchio bucherellato le nostre melanzane. Passati 15 minuti, le giriamo e mettiamo sopra alle melanzane la menta. Altri quindici minuti e il piatto è pronto. Buon appetito!