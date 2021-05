Esistono decine di modi per cucinare gli alimenti: in padella, al forno, alla brace, etc… Ma in pochi conoscono le insidie nascosti dietro ad ogni metodo di cottura: vitamine che si perdono, gusto che si altera, bolletta elettrica che sale.

Dopo aver letto questo articolo, sarà possibile preparare piatti salutari, veloci e gustosi con questo metodo di cottura che in pochi utilizzano e che fa risparmiare un sacco di soldi.

Si tratta della cottura a vapore, una modalità che ha tanti e diversi benefici. Scopriamoli nel dettaglio.

Tutti i vantaggi della cottura a vapore

Come suggerisce la parola, questo metodo di cottura utilizza il vapore acqueo che, non superando mai i 100°, non altera i valori nutrizionali degli alimenti. Non entrando mai in contatto diretto con il cibo, non “ruba” vitamine, sali minerali e gusto come avviene con la bollitura.

È un metodo di cottura veloce: utilizzando la cottura a vapore si possono cuocere, sfruttando più piani della vaporiera, contemporaneamente più alimenti.

Rispetta il gusto degli alimenti: i cibi assorbono umidità, ma non si riempiono di acqua. Questo li rende gustosi e croccanti, perfetti per essere usati anche per altre cotture e preparazioni.

È leggera e salutare: tutti i grassi, infatti, vengono sciolti e depositati nell’acqua contenuta nella vaporiera. Ecco perché si presta alla cottura di carni grasse come il manzo e il salmone, che restano gustose e leggere.

Ecco qualche consiglio utile per utilizzare al meglio la vaporiera cucinando simultaneamente più cibi

Quando dobbiamo cucinare contemporaneamente più alimenti è importante considerare l’ordine in cui devono essere collocati all’interno della vaporiera. Cosa va sopra? Cosa sotto?

In basso andranno gli alimenti che avranno bisogno di una cottura più prolungata, per esempio le carni. In alto, invece, quelli che avranno bisogno di una cottura più breve, come verdure e ortaggi, soprattutto se tagliati a pezzi. Se gli alimenti hanno gli stessi tempi di cottura, allora si dovranno invertire, almeno un paio di volte, i piani della vaporiera. È importante ricordare che, nel disporre i cibi, sarà importante lasciare dello spazio libero per poter permettere al vapore di passare e cuocere al meglio gli alimenti.

