Il sale è un ingrediente amato e odiato. Amato da chi ama gustare piatti saporiti. Odiato da chi, invece, è attento alla linea. Inoltre, i medici, giustamente, condannano l’abuso di questo prodotto per eventuali problemi legati al cuore, alla circolazione e alla pressione.

Certo, l’assenza assoluta di sale nella nostra dieta è altrettanto causa di guai: pensiamo al cretinismo. Quindi, siamo di fronte ad un’altalena di dosi e di benefici, da equilibrare con buon senso e attenzione.

Noi di ProiezionidiBorsa ci siamo già interessati di sale, analizzando una tipologia che può rovinare la cottura e il gusto della nostra pasta (focus qui). Tuttavia, come facciamo a gustare i nostri piatti preferiti aggiungendoci poco sale? In realtà un modo c’è. Piatti più saporiti con meno sale? Ecco la soluzione.

Fiore di sale

Il suo nome poetico tradisce il suo luogo di provenienza: la Francia. La fleur du sel, è prodotta, infatti, in alcune località francesi e segnatamente in un piccolo Comune a cavallo tra il Rossiglione e la Provenza. Stiamo naturalmente parlando del villaggio medioevale di Aigues Mortes, celebre per essere il porto di partenza di Re Luigi il Nono, detto il Santo, per la crociata.

Nei dintorni di Aigues Mortes la natura ha creato un susseguirsi di stagni d’acqua salata che si riempiono con la costanza delle alte maree. Durante le bellissime giornate di sole, l’acqua salata evapora e lascia per noi il sale. In rete ci sono delle bellissime foto delle saline in mattinata, in cui il rosa acceso del sale al sole contrasta con l’azzurro del cielo.

Questa meraviglia della natura ci regala, per modo di dire, il famoso sale. Due caratteristiche lo rendono unico: si raccoglie solo a mano e presenta dei grandi cristalli. Si tratta della parte superiore delle saline, quella con la più alta concentrazione di prodotto. Infatti, basterà aggiungere qualche piccolo cristallo ai nostri secondi di carne o pesce per avere dei risultati sorprendenti.

