Per arricciare, lisciare od ondulare i capelli, quello delle piastre è un mare magnum di scelta. Durante questo periodo di sconti, è possibile portare a casa piastre di tutte le dimensioni e per ogni esigenza. Piastre per capelli? I saldi sono la giusta occasione per avere tutte queste. La Redazione di Proiezioni di Borsa fornisce, allora, una guida a quali sono le migliori piastre e agli effetti che queste realizzano sulla chioma.

Capelli a onda

Nella beauty routine dei capelli è una piastra immancabile: il triferro o piastra a onde. Questa tipologia di accessorio presenta due piastre ondulate, all’interno delle quali inserire la ciocca di capelli. Dopo qualche secondo, il capello appare ondulato e simula l’aspetto delle onde marine. Non a caso, questa piastra, è anche detta “a onde” e ricrea l’effetto del capello naturalmente ondulato dopo una giornata in spiaggia. Consigliamo di orientare la scelta verso modelli in cui le piastre sono sostituibili, in modo da poter scegliere ampiezza e altezza delle onde.

Arricciare i capelli

Per arricciare i capelli esistono le famose piastre dall’aspetto a canna. Si tratta di tubi circolari, attorno ai quali ruotare il capello per arricciarlo. Con questa tipologia di strumento, molto dipende dal diametro della canna. I diametri più larghi, da 25 o 32 millimetri, regalano ricci ampi e morbidi; quelli di 10 millimetri di diametro invece ricci più stretti e curvi, in stile quasi afro. Negli ultimi tempi, esistono sul mercato anche arricciacapelli automatici, che avvolgono meccanicamente la ciocca e l’arricciano. Il consiglio è quello di acquistare arricciacapelli in cui la canna è sostituibile. In questo modo è possibile avere 4 o 5 tipologie di scelta di riccio, in base al diametro del tubo.

Spazzole rotanti

Capelli più lisci, a onde o ricci, grazie alle piastre per capelli? I saldi sono la giusta occasione per avere tutte queste. E nel beauty case non possono mancare le spazzole di diametri diversi, per onde morbide e una piega come dal parrucchiere. Queste sono come dei phon con spazzola incorporata che, attraverso l’emissione di aria calda, acconciano i capelli lasciandoli morbidi e setosi. Alcune sono arricchite con un rivestimento a base di cheratina e olio d’Argan.

Lisci perfetti

In ultimo, le ormai conosciutissime piastre liscianti. Alcune sono sottili, ma presentano all’interno una piastra molto lunga per lisciare ciocche più grandi. Altre sono più larghe ma con la piastra più stretta, per evitare di passare la piastra più e più volte sulla stessa ciocca. Qui molto dipenderà dal gusto e dall’effetto desiderato. Piastre per capelli? I saldi sono la giusta occasione per avere tutte queste e per una piega perfetta della chioma. È comunque preferibile acquistare piastre con temperatura regolabile per evitare di danneggiare i capelli più fragili e sottili.