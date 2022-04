Ci stiamo avvicinando a grandi passi a maggio, un mese cruciale per chi ha un giardino. Nei prossimi giorni dovremo, infatti, decidere quali piante iniziare a coltivare per rendere spettacolare il nostro angolo verde in vista dell’estate. Già in passato gli esperti di ProiezionidiBorsa hanno dato alcuni suggerimenti sulle specie più belle e resistenti che possiamo trovare. Oggi approfondiremo l’argomento e ne scopriremo un’altra che oltre a essere altamente scenografica potrebbe rivelarsi utilissima per la salute. Quindi piantiamo a maggio questa meravigliosa pianta e lasceremo di sasso chi passerà davanti al nostro giardino. In più potremmo avere a costo zero un possibile aiuto contro alcune fastidiose infezioni alle vie urinarie.

L’uva ursina è la pianta che renderà il nostro angolo verde un’opera d’arte

Se amiamo gli arbusti piccoli e molto colorati, la pianta che non dovrebbe mancare nel nostro giardino è l’uva ursina. E i motivi per cui dovremmo iniziare a coltivarla a maggio sono moltissimi. Dal punto di vista estetico-decorativo è una pianta spettacolare. I suoi fiori pendenti a forma di calice sono bellissimi da vedere, così come le piccole foglie che cambiano colore a seconda della stagione.

Ancora più belli i frutti. Ovvero delle piccole bacche rosso acceso, che daranno un tocco di classe e allegria al nostro giardino.

Un altro motivo per cui dovremmo iniziare a coltivare l’uva ursina è legato alle proprietà dei frutti. Se usati nel modo giusto e facendo attenzione agli effetti collaterali, potrebbero rivelarsi una preziosa integrazione alle terapie per alcuni disturbi delle vie urinarie.

Piantiamo a maggio questa meravigliosa pianta e avremo non soltanto un giardino da fotografia ma potremmo aiutare l’organismo contro le infezioni alle vie urinarie

Oltre a essere spettacolare e potenzialmente alleata della salute, l’uva ursina è anche facile da coltivare. Fondamentale sarà la scelta della posizione. La pianta ama l’esposizione alla luce, ma odia il caldo eccessivo. Quindi dovremo piazzarla in una zona in cui si alternano luce e ombra.

Il terreno dovrà, invece, essere abbastanza acido e in grado di assicurare un buon drenaggio. Pochissimi problemi anche per quanto riguarda l’annaffiatura. L’uva ursina cresce sana e forte accontentandosi dell’acqua piovana. Solo nei periodi di grande siccità dovremo annaffiarla con poca acqua ogni due settimane.

La concimazione, infine, andrà fatta esclusivamente in autunno con prodotti a lento rilascio di sostanze nutritive. In inverno questo particolare arbusto andrà in “letargo” e il nostro compito sarà soltanto quello di proteggerlo dalle gelate.

