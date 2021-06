Coltivare delle piante è un’arte molto particolare, e bisogna prestare attenzione a molte cose per farlo davvero bene. Certo ci sono vari gradi di difficoltà, ad esempio una piantina di basilico tende ad essere abbastanza facile da coltivare. Un orto pieno di verdure diverse invece inizia ad essere complesso e richiede molta cura.

I problemi che possono toccare le nostre coltivazioni sono tanti, e lo Staff di ProiezionidiBorsa cerca sempre di aiutare in questo senso. Qualche tempo fa ad esempio abbiamo indicato i metodi che mettono l’orto al sicuro da erbacce e temporali, due dei più temibili rischi per le nostre piante.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Oggi vediamo invece come tutelare e rendere forti coltivazioni di diverse dimensioni. Piante straordinarie sul balcone e nell’orto grazie a questi consigli semplicissimi ma fondamentali.

Una questione di spazio

Il primo aspetto riguarda lo spazio dedicato alla coltivazione. Se ad esempio vogliamo crescere piante sul balcone, non avremo di certo le stesse dimensioni di un orto. Per questa ragione saremo costretti ad utilizzare vasi di diverse dimensioni. Assicuriamoci quindi che i vasi che scegliamo siano adatti al tipo di pianta che vogliamo crescere. Ci sono infatti piante con radici grandi e forti che non riuscirebbero a stare in un vaso troppo piccolo, oppure crescerebbero male.

Insomma se scegliamo di coltivare sul balcone teniamo conto che avremo vincoli sulla scelta di che cosa piantare.

I consigli fondamentali

Una volta capite le dimensioni della coltivazione è il momento di capire come disporre le piante. Scegliamo ad esempio punti più riparati per le piante che non vogliono un’eccessiva esposizione al sole. Stiamo poi attenti a mantenere i distanziamenti giusti tra le piante, per evitare che si impediscano l’un l’altra di crescere bene.

A questo punto possiamo iniziare a coltivare, sempre stando attenti che stiamo utilizzando il terriccio giusto per ciascuna pianta.

Piante straordinarie sul balcone e nell’orto grazie a questi consigli semplicissimi ma fondamentali. Seguiamo questi consigli in maniera precisa ed i risultati arriveranno.