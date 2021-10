Anche se siamo in autunno, non dobbiamo arrenderci al grigiore del cielo e al cadere delle foglie. Possiamo avere dei bellissimi colori in giardino e sul balcone anche a ottobre, se prendiamo gli accorgimenti giusti.

Sappiamo che le piante estive ormai sono morte, ma per fortuna ci sono delle meravigliose piante perenni che possono regalarci tanto colore anche in questo periodo. Affinché questo accada, però, dobbiamo dar loro delle cure ben precise. Vediamo, quindi, come avere piante perenni bellissime d’autunno grazie a questi semplici ma geniali accorgimenti.

Ecco cosa dobbiamo fare

Iniziamo con la cosa più banale: dobbiamo piantare le nostre piantine. È meglio farlo ora e non aspettare la primavera. In questo modo avranno tempo di stabilirsi e crescere e così regaleranno tanto colore questo inverno oppure sbocceranno durante la primavera.

Tuttavia, se piantiamo solo ora, è probabile che non avremo fiori durante l’autunno. Andiamo, quindi, a vedere le cure da dare alle piante già cresciute che abbiamo in casa. Innanzitutto, prepariamoci a spostarle qua e là per la casa. Se, ad esempio, tutte le nostre piante perenni sono nello stesso posto, spostiamole per andare a coprire le zone che una volta ospitavano le piante estive. Cerchiamo, quindi, di ottimizzare le piante che abbiamo, per regalare un po’ di colore a quelle aree che hanno perso un po’ di smalto dopo l’estate.

La seconda cosa che dovremmo fare è cercare di sfoltire un po’ le piante perenni. Infatti, se più piante crescono insieme, può darsi che inizino a essere troppo folte e a darsi fastidio l’un l’altra. Quindi, cerchiamo di tagliare qualche foglia qua e là e, se non è sufficiente, rimuoviamo del tutto qualche pianta e spostiamola altrove. Questi sono passaggi fondamentali per avere piante sane e che non si rubano il nutrimento l’un l’altra.

In particolare, se dobbiamo sfoltire, facciamolo con criterio. Infatti, la cosa migliore è tagliare le foglie ormai morte, che non fanno altro che impedire la corretta crescita di quelle sane. Quindi, se riusciamo, togliamo tutte le foglie ingiallite o che sono cadute. Teniamo conto, però, del fatto che non tutte le piante perenni perdono le foglie. Anzi, molte restano belle verdi per tutto l’inverno.

Insomma, per avere un bel colore autunnale basta dividere le piante e sfoltirle nel modo giusto. Ovviamente, poi, bisogna garantire le solite cure: irrigare, dare la corretta esposizione al sole e combattere i parassiti.

