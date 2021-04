Arrivati a questa stagione, anche il più piccolo dei balconi può sembrare un angolo di paradiso. Un caffè dopo pranzo, una birra al rientro da lavoro, ascoltare un po’ di musica jazz con i suoni in sottofondo della città che vive.

Un balcone non è solo un balcone: è un vero e proprio spazio di relax. Una volta scelti un tavolino e delle sedie, anche riciclate con delle vecchie cassette di legno della frutta e verdura, non resta che scegliere quali piante mettere per decorare il balcone. Ma perché limitarsi al decoro quando le piante possono aiutare ad arricchire piatti e ricette? ProiezionidiBorsa oggi ne propone alcune di atipiche e poco usate di solito. Ecco quali sono le piante insolite da coltivare in balcone che possono servire in cucina.

Zenzero e curcuma

Lo zenzero e curcuma sono a prova della persona con meno pollice verde sulla faccia della terra. Infatti, i rizomi di curcuma e zenzero, hanno semplicemente bisogno di una vaso e di un buon terriccio. Basta recarsi dal fruttivendolo e comprare queste radici sfuse.

Una volta giunti a casa sarà necessario semplicemente sotterrare lo zenzero e la curcuma in un vaso abbastanza grande, in modo tale che abbiamo lo spazio per crescere e mettere le radici. Basteranno un paio di settimane per avere tante piccoli rizomi di zenzero e curcuma. Squisiti per condire risotti o arricchire tisane!

Crescione

Il crescione è una pianta che cresce con molta facilità ma non è conosciuta, ne consumata largamente. Ciò di cui necessita la pianta di crescione è un terriccio fertile, quindi al momento dell’acquisto optate per uno dei migliori.

Una volta piantati i semi, innaffiare con cura e costanza, una volta al giorno. Non esagerare con l’acqua è fondamentale sennò si rischia l’effetto contrario. In un mese si otterrà un piccolo prato di foglie verde. Ottimi come ripieno di tortelli o dentro un piadina con lo stracchino!

Ecco quali sono le piante insolite da coltivare in balcone che possono servire in cucina.