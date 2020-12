Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Abbiamo piante da appartamento in casa o fuori il terrazzo? Ebbene senza spendere soldi, possiamo trovare un concime eccezionale. Basta utilizzare un pratico sistema che ci viene da un frutto spesso presente nelle nostre case. Allora vediamo come avere delle piante di casa belle e rigogliose con questo incredibile sistema efficace e a costo zero.

Un frutto incredibile per le piante

Soprattutto in queste feste natalizie, fra la frutta che addobberà la nostra tavola ci saranno le banane. E’ infatti un po’ tradizione di questo periodo, mettere anche della frutta esotica in tavola, ben sapendo che oramai le banane sono un frutto comune e facilmente reperibile.

Una volta consumato il frutto, le bucce si buttano. Ma per chi possiede delle piante in vaso, le bucce di banana possono farci risparmiare un po’ di soldi. Non le buttiamo, perché sono proprio quelle che ci servono per le nostre piante.

Preparare un fertilizzante. Piante di casa belle e rigogliose con questo incredibile sistema efficace e super economico

Il frutto della banana può ben nutrire il nostro corpo con i suoi elementi preziosi, ma la buccia non è da meno. Infatti è ricca di potassio, fosforo e magnesio, che sono proprio le sostanze di cui hanno bisogno le piante.

Ecco come preparare un fertilizzante per le piante partendo dalle bucce di banane. Si tagliano le bucce a pezzi e si lasciano seccare al sole fino a quando non diventano dure. Una volta pronte si macinano e si trasformano in una sorta di polvere. Se ne mettono quattro cucchiaini in un litro d’acqua bollente. Una volta raffreddato, servirà come ottimo fertilizzante per le piante di casa. Le bucce di banana si possono essiccare anche al forno a microonde, o al forno normale a una temperatura di 60 gradi.

Per lucidare le foglie

Ma non tutti sanno che le bucce di banana sono ottime anche per lucidare le foglie delle piante d’appartamento. Basta passarle al di sopra e queste cominceranno a risplendere. Inoltre allo stesso tempo nutrono anche la pianta.

Ecco come avere piante di casa belle e rigogliose con questo incredibile sistema efficace e a costo zero.

Per chi volesse approfondire le conoscenze sulle virtù della buccia di banana per le piante, un concime efficace e super economico. C’è qualcosa che nessuno conosce sulle banane.