Quando inizia a scendere il freddo sulle nostre case, per molti scatta l’ora x: accendere i termosifoni.

Queste piastre, infatti, permettono di scaldare gli ambienti perché diventano roventi ed emanano aria calda.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Il comfort è così assicurato e praticamente indispensabile visto il gelo che stiamo sperimentando senza che l’inverno sia ancora arrivato. Tuttavia, dovremmo fare attenzione ad una cosa.

Se avessimo delle piante d’appartamento sparse in casa, queste potrebbero iniziare a soffrire a causa dei nostri adorati termosifoni.

Il perché è presto detto: tenendoli accesi diverse ore al giorno e in maniera prolungata non solo riscaldano la stanza ma seccano l’aria. Questo significa che il tasso d’umidità si riduce e che le nostre piantine potrebbero iniziare a perdere le foglie o ad ingiallirsi.

In questo articolo, allora, vedremo proprio cosa fare per prevenire tale situazione.

Piante d’appartamento e termosifoni, ecco l’equilibrio giusto tra riscaldamento e verde di casa

La prima accortezza che dovremmo avere prima di azionare tutte le piastre di casa, sarebbe quella di spostare le piante per allontanarle dal calore diretto.

Nonostante ciò, dovremmo cercare di non sconvolgere interamente il loro habitat e quindi evitare di piazzarle alla corrente o davanti ad una finestra. Il freddo eccessivo e gli spifferi di vento, infatti, per molte piante potrebbero essere mortali.

Un’altra cosa che potremmo fare è cercare di ripristinare un po’ di umidità in casa pur mantenendo i termosifoni accesi.

A tal proposito, basterebbe un piccolo umidificatore.

Si tratta di un “vasetto” in ceramica da riempire con acqua e dotato di gancetto per appenderlo direttamente sulla piastra. Accesi i termosifoni, l’acqua inizierà a scaldarsi e ad evaporare andando a svolgere la sua funzione: umidificare l’aria.

Inoltre, possiamo sfruttare questo trucchetto in questo modo anche per profumare tutta la casa in inverno in modo naturale e praticamente a costo zero.

Idratazione

Un’altra cosa molto importante sarebbe mantenere le nostre piante ben idratate e questo significa semplicemente non fargli mai mancare l’acqua.

Ogni pianta, chiaramente, ha le sue esigenze a seconda della specie. In generale, però, potremmo dire che sarebbe opportuno annaffiarle quando la terra risulta asciutta e secca al tatto.

L’importante è non abbondare, per evitare ristagni nei sottovasi. Potremmo anche acquistare un comune spruzzino per nebulizzare le foglie. Attenzione, però, alle piante fiorite, perché con questa pratica potremmo macchiare i petali dei fiori.

Infine, per un booster di umidità e per evitare di bagnare sempre le radici, potremmo riempire il sottovaso di argilla espansa e poca acqua.

Quindi, in caso di un SOS piante d’appartamento e termosifoni, ecco l’equilibrio giusto tra riscaldamento e verde di casa.

Altri consigli green di stagione

L’inverno, e chi ha piante lo sa, è un periodo molto delicato e impegnativo.

Per esempio, ecco 4 cose da fare per mantenere il ciclamino fino a primavera e non farlo appassire precocemente.

Infine, per salvare l’oleandro da freddo e gelo bastano queste 2 semplici accortezze più alcuni consigli pratici per l’inverno.