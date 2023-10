Piante da regalare: quali scegliere e quanto costano fiori o succulente per compleanni e altre occasioni speciali

Quando una persona cara ci invita a una festa pensiamo quasi subito a cosa portare in dono. Possiamo preferire oggetti utili o profumi, ma se ama il giardinaggio la scelta è più semplice. Ecco allora qualche idea.

Quando qualcuno compra una casa spesso desidera festeggiare l’evento invitando degli amici. Altre occasioni per stare insieme sono tante. Ci si può riunire per un onomastico, un compleanno. Anche un anniversario di matrimonio è l’occasione buona per stare con le persone care.

Di solito quando riceviamo un invito pensiamo subito a cosa mettere. Poi è il turno del regalo. Ci concentriamo sul tipo di evento o su cosa potrebbe piacere ai nostri amici o parenti. Se si conoscono i gusti personali si può optare per abbigliamento, gioielli o profumi, altrimenti meglio scegliere altro.

Piante da regalare: quali scegliere e quanto costano in alcuni negozi

Un dono di solito molto gradito riguarda le piante. Ce ne sono di diverse specie, con fiori o senza. Vediamo qualche idea in generale.

Un regalo indimenticabile, decorativo e anche di valore può essere rappresentato da un bonsai. Questo arbusto in miniatura necessita di poche cure che il vivaista ci indicherà e che riferiremo al festeggiato. Di solito bisognerebbe evitare la luce diretta del sole e le frequenti annaffiature. Attenzione alla potatura.

Sul sito Mondo Piante troviamo ad esempio un bonsai di Ficus Ginseng con cesto in corda a 15 euro. Uno di agrifoglio costerebbe 30 euro.

Un vaso con delle orchidee è sempre un dono di classe. Attenzione a fornire luce e acqua sufficienti.

Da Enrico Orchidee tra le altre c’è la Phalaenopsis classica con due steli di color arancione in vendita a 22 euro. Il costo della Cymbidium Midi Summer Frost va da 20 a 35 euro in base al numero degli steli.

Altre idee green

Tra le piante da appartamento una delle più note è la Monstera Deliciosa. Le foglie ampie si puliscono facilmente con un panno. Il prezzo varia in base alla grandezza della pianta e al tipo di vaso con cui si compra. In generale può partire dai 10 euro.

Hanno bisogno di solito di poche cure poi le succulente o piante grasse. La scelta è ampia e ce ne sono anche con bei fiori. Per esempio, nel sito eGarden.store una Crassula argentea parte da circa 7 euro e il Sedum Reflexum argentum da 10 euro. Un’altra pianta molto gradita è la Sansevieria, che si vende a partire da circa 30 euro.

Piante da regalare: quali scegliere e quanto costano quelle da fiore e le succulente in alcuni siti ora è più chiaro. Se abbiamo il piacere di fare un dono a chi ha un giardino, potremmo spingerci oltre.

Uno dei tanti negozi di vendita on line è Piantine da orto. Qui una piantina di albicocco o ciliegio potrebbe costare circa 20 euro, altrimenti scegliamo quelle di pero o mandorlo ecc.

(n.d.r. La Testata giornalistica non detiene nessun rapporto con i siti indicati nel testo. Questo articolo è informazione gratuita.)