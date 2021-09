Può sembrare strano, eppure molti di noi faticano a coltivare correttamente le piante aromatiche. Potrebbero sembrare piante molto resistenti, come il rosmarino, eppure alle volte qualcosa non funziona e le vediamo miseramente appassire. Per non parlare dell’invidia che alle volte proviamo, vedendo che le piante del vicino sono sempre più verdi. Parafrasando il famoso proverbio sul verde dell’erba. Ecco allora come avere piante aromatiche di casa sempre più splendide con questi consigli degli esperti.

Attenzione alla luce

Probabilmente cadiamo in buona fede nell’errore di sottovalutare la salute delle piante aromatiche già dal momento in cui le acquistiamo. È infatti credenza abbastanza comune che questo tipo di pianta si adatti molto bene alle condizioni di casa. Ma non sempre è così e soprattutto per il primo criterio fondamentale perché crescano bene: la giusta luce. Non sono ovviamente tutte uguali, ma consideriamo che mediamente hanno bisogno di almeno 5/6 ore di luce al giorno. Non solo, perché se decidiamo di tenerle sul balcone dobbiamo tenerle lontane dal vento, nemico numero 1.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Piante aromatiche di casa sempre più splendide con questi consigli degli esperti

Presi dall’entusiasmo delle piante aromatiche così benefiche, dimentichiamo alle volte che bisogna abbinarle con giudizio. Non tutte infatti possono stare vicine, sia a terra che nello stesso vaso. Il basilico, per esempio il cui nome deriva dal greco, che significa re, è proprio la star indiscussa del nostro orto. Solitamente va in profondità con le sue radici robuste e preferisce starsene da solo. Così come accade col rosmarino, pianta meno nobile, ma che tende ad allargarsi e alzarsi a discapito dei vicini.

Attenzione proprio al basilico

Abbiamo volutamente citato il basilico e la sua natura aristocratica perché è probabilmente la pianta aromatica più delicata da seguire. Coltivarlo non è assolutamente facile, sia perché richiede particolari cure, sia perché si presta agli attacchi di molti parassiti. Rispetto al basilico, ci sono piante altrettanto benefiche e utili, ma molto più semplici da seguire come il timo e l’origano. E a proposito, è proprio lei la piantina aromatica più benefica in assoluto che non può mancare sui nostri balconi.

Visto che ne abbiamo accennato, non dimentichiamoci che il timo si sposa benissimo con molte verdure cotte e crude della nostra cucina. Se ha appena abbandonato le tradizionali e fresche insalate estive, non dimentichiamo che si sposa benissimo con i legumi. Ma è perfetto anche per i salutari piatti di zucchine, peperoni e melanzane. Senza dimenticare poi la possibilità di gustarlo in una splendida frittata.

Approfondimento

Riportiamo le piante in casa col freddo ma attenzione a queste malattie che possono colpirle