Piante aromatiche da avere

Le erbe o piante aromatiche sono tipi di piante che contengono sostanze che producono aromi e odori molto riconoscibili.

Si coltivano le piante aromatiche in vaso e si possono tenere sia in balcone che in interno: in questo articolo abbiamo elaborato una veloce guida con l’elenco delle piante aromatiche più diffuse e più facili da coltivare e mantenere, quindi se ti stai chiedendo quali piante aromatiche da avere e comprare compare sei capitata nel posto giusto.

Perché coltivarle?

In generale le piante aromatiche sono una scelta super sostenibile e questi sono i motivi richiedono pochissime cure e sono quindi molto facili da mantenere anche per chi è poco esperto. Grazie alle loro foglie dal verde intenso, sono anche perfette per essere utilizzate come piantine ornamentali che regaleranno ai tuoi spazi esterni un tocco rustico e insieme romantico. Gli aromi di queste piantine sono infatti validi alleati per insaporire piatti e ricette molte piante aromatiche hanno anche insospettabili proprietà terapeutiche

Piante aromatiche da avere. Quali scegliere?

La salvia è rustica e profumata, è una pianta aromatica sempreverde molto facile da coltivare anche in vaso, sul balcone. In cucina è perfetta per insaporire piatti di carne ma anche come base per condimenti di primi piatti, come gli intramontabili gnocchi burro e salvia. Per ricreare il tuo mini orto sul balcone, non puoi certo fare a meno del rosmarino, pianta mediterranea che cresce spontanea lungo la fascia costiera, regalando un buonissimo profumo. Puoi usare il rosmarino sia per le tue grigliate che per marinare e può essere anche un ottimo ingrediente per aromatizzare l’olio.

Ricchissima di proprietà e molto profumata, anche la menta può essere coltivata facilmente in vaso. Basta un terreno fresco ed esposto al sole, perché questa pianta aromatica si adatta bene a qualsiasi tipo di clima. Puoi usarla per preparare tisane ma anche per regalare un sapore diverso alle tue solite ricette. Il peperoncino è senza dubbio la pianta giusta per dare al tuo davanzale un tocco rustico e colorato. Per mantenerla basta posizionarla in un luogo soleggiato, con almeno 6 ore di sole diretto, bagnandola spesso ma evitando i ristagni. In cucina è perfetta per insaporire i piatti ma non solo: il peperoncino ha proprietà antiossidanti ed è un ottimo brucia grassi.

Come il basilico, anche il timo appartiene alla famiglia delle lamiaceae ed è facilissimo da coltivare. Resiste al freddo ed è perfetto come piantina ornamentale perché in primavera regala una fitta fioritura bianca. Oltre alle sue proprietà balsamiche, puoi usarlo per insaporire carni, minestre o frittate.