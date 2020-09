Philippe Daverio come è morto lo storico dell’arte

Stanotte la regista e direttrice del Franco Parenti Andree Ruth Shammah ha scritto su su Instagram “Amico mio ….il tuo silenzio per sempre è un urlo lancinante stamattina” dando notizia della morte dell’amico Philippe Daverio.

Un tumore se l’è portato via

Lo storico dell’arte, saggista e conduttore televisivo Philippe Daverio è morto nella notte tra martedì e mercoledì all’istituto dei Tumori di Milano. Daverio, non aveva mai parlato con nessuno della sua malattia.

I suoi libri

Sono decine i libri disponibili in questo momento su Amazon. Quelli più recenti sono:

La mia Europa a piccoli passi

Dopo il “Grand Tour d’Italia a piccoli passi”, un nuovo libro che è un invito al viaggio, questa volta oltralpe. Attraversando Francia, Svizzera, Belgio, Germania e i Paesi che costituiscono il vero cuore pulsante d’Europa, lungo itinerari suggestivi alla scoperta di un territorio ricco di tracce e testimonianze storiche e artistiche che uniscono gli europei.

Quattro conversazioni sull’Europa

È tornato il tempo della militanza, nel quale il confronto delle idee diventa motore per l’elaborazione dell’opinione e la funzione degli intellettuali in momenti simili non è più quella d’un’aulica retorica, bensì quella della discesa nell’arena del dibattito, che è l’opposto in realtà della visione calcistica d’una mera discesa in campo.

Gran Tour d’Italia

Queste pagine potrebbero servire agli italiani per godere dell’essere ciò che sono, per amare ciò che hanno ereditato e per preservarlo, e potrebbero servire a chi vien da fuori per scoprire la culla di gran parte di ciò che ha reso il mondo più bello.

Ho finalmente capito l’Italia

Gli italiani sono portatori d’un segreto necessario all’equilibrio della specie. Sanno vivere, sanno mangiare, sanno vestirsi, sanno soprattutto che la vita non è solo lavoro ma anche godimento. Il rebus Italia è unico al mondo.