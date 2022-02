Almeno una volta ci sarà capitato di arrivare in ritardo per il nostro pranzo o la cena, con tanto di stomaco protestante, zero inventiva e un frigorifero semi-deserto.

In questi casi, quante volte ci ha salvato una semplice fettina di pollo?

Probabilmente non bastano due mani per contarle.

Questo ingrediente è un vero “passe partout”, possiamo cucinarlo in un’infinità di modi e in più è economico.

Tuttavia, quando ci mettiamo ai fornelli il rischio è che quella tenera fettina rosa si trasformi nella cosiddetta “suola di una scarpa”: dura, stopposa, secca.

Cosa fare, allora, per evitare questo disastro culinario?

Una soluzione potremmo scoprirla proprio nell’articolo di oggi, prendendo in prestito un segreto da chef.

Petto di pollo morbido e succoso con questo trucchetto stellato prima di cuocerlo in forno o padella

L’escamotage che potrebbe svoltare per sempre il nostro secondo piatto a base di pollo non riguarda la fase di cottura.

Quindi, non si tratta di qualcosa che abbia a che fare con strumenti o metodi particolari: la nostra ricetta del cuore rimarrà sempre la stessa.

Più che altro, è una cosa che andrebbe fatta ancor prima di metterlo in padella o al forno, quando l’ingrediente è ancora fresco di frigorifero e crudo.

Inoltre, andrebbe bene non solo per rendere il petto di pollo morbido tagliato a fette ma anche quando compriamo bocconcini, cosce, sovracosce o fusi.

Tuttavia, a seconda dei formati dovremmo:

chiedere al macellaio di tagliarci delle fettine sottili e di farcele battere;

ricavare dal petto intero dei bocconcini non troppo grandi, all’incirca 3 cm di lunghezza per 2 di altezza;

scollare la pelle dalle cosce, sovracosce e fusi ma senza toglierla per scoprire tutta la carne.

Allora, proprio quando abbiamo sottomano il pollo crudo, tagliato e sistemato alla perfezione, arriverebbe il momento di agire per renderlo super morbido.

Cosa fare?

Ecco svelato il segreto: ci servirà solo un po’ d’acqua e un leggero massaggio.

Le dosi

Per mezzo chilo di pollo a fette o a bocconcini dovremmo considerare mezzo bicchiere di acqua a temperatura ambiente, all’incirca 150 ml.

Quando vogliamo preparare cosce, sovracosce o fusi che oltre alla carne hanno anche le ossa, possiamo ridurre la dose a 100 ml circa.

Procedimento

Dopo aver versato il pollo crudo all’interno di una ciotola, quello che dovremmo fare è:

aggiungere l’acqua poco alla volta;

massaggiare per bene e rigirare di continuo con le mani, fino a quando non si sarà assorbita la dose versata;

ripetere le operazioni fino a quando l’acqua non sarà finita.

Sembra proprio che questa combinazione, acqua più massaggio, riesca ad ammorbidire la carne rendendola più tenera al palato.

Infine, completato questo passaggio, possiamo aggiungere il sale e procedere con la ricetta che vogliamo.

Se fossimo a caccia di idee e avessimo del pollo a pezzi, ecco come cucinarlo in padella in modo sfizioso e rapidissimo.

Approfondimento

