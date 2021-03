Certo, tenere i capelli sciolti è semplicissimo. Basta un colpo di spazzola e siamo pronte ad affrontare la giornata. Quando però vogliamo legare i capelli le cose iniziano a farsi più complicate. Peggio ancora, inoltre, quando sperimentiamo con pettinature complesse e originali. Tra forcine, elastici e gel, spesso un buon risultato è difficile da ottenere ed è di breve durata.

Alcuni tipi di capelli, infatti, sono particolarmente indisciplinati. Per fortuna grazie alla saggezza dei nostri antenati possiamo ottenere pettinature da sogno che resistono tutto il giorno con questo trucco che arriva dal passato.

Il segreto che arriva dal passato

Come abbiamo già spiegato in un altro articolo, in passato non esistevano gli elastici per capelli. Non è però raro vedere statue e quadri in cui vengono sfoggiate pettinature elaborate. Sembra quindi impossibile che i nostri avi riuscissero a ottenere un tale risultato. In realtà far ciò era molto più semplice di quel che ci aspettiamo.

Bisogna però utilizzare strumenti che ormai non associamo più ai capelli. Per le acconciature più semplici possiamo affidarsi semplicemente a cordini e nastrini. Per quelle più complesse, invece, dobbiamo munirci di ago e filo. Ebbene sì, la soluzione è quella di “cucire” i capelli al loro posto ed era utilizzata già nell’Antica Grecia.

Come procedere

Ecco come ottenere pettinature da sogno che resistono tutto il giorno con questo trucco che arriva dal passato. Quando parliamo di ago e filo non dobbiamo pensare a un tradizionale ago da cucito. Avremo infatti bisogno di un ago più grande con un occhiello largo. In questo modo potremmo farsi passare cordini, nastrini e fili molto spessi. Lo spessore del filo dipende dal tipo di acconciatura e se vogliamo o meno nascondere il “trucco” utilizzato. Più il nastro è spesso più sarà infatti visibile. Per prima cosa bisogna preparare l’acconciatura.

La cosa migliore è farsi aiutare da qualcun altro in modo da poter reggere i capelli quando si passa l’ago. Dopodiché bisogna passare l’ago facendo bene attenzione a prendere sia la parte di capelli che deve essere acconciata sia un po’ dei capelli vicino alla radice. In questo modo legheremo insieme i capelli tirati su con quelli sul capo rendendo l’acconciatura resistente. Una volta finito il procedimento non resta che legare le due estremità del filo insieme e voilà! Saremo ora pronte a sfoggiare la nostra pettinatura.