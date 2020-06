Petrolio: $80 rimane sempre un obiettivo, ma settimana prossima potrebbe essere laterale/ribassista

L’evoluzione del prezzi del petrolio (prezzo in tempo reale) della settimana appena conclusasi è stata in linea con una proiezione rialzista che ha come obiettivo di medio/lungo periodo area $80 (clicca qui per leggere). Tuttavia anche nelle tendenze rialziste più importanti e durature, ci sono momenti in cui le prese di beneficio la fanno da padrone.

Ed è proprio quello che potrebbe capitare settimana prossima al petrolio. Per capire quali siano i livelli spartiacque per distinguere una semplice presa di beneficio da un’inversione di tendenza siamo andati ad analizzare tre diversi time-frame: giornaliero, settimanale, mensile.

Time-frame giornaliero: analisi grafica e previsionale sul petrolio

Sul time frame giornaliero sicuramente le quotazioni stanno vivendo un eccesso. Hanno raggiunto, infatti, area $36,095 (III° obiettivo di prezzo) e sono andate anche oltre. L’eccesso, però, sta provocando forti oscillazioni dei prezzi che potrebbero determinare veloci affondi ribassisti il cui unico scopo è quello di andare a segnare un minimo da cui ripartire.

In quest’ottica un ritorno in area $32 sarebbe la soluzione ideale. Tuttavia va notato che anche ritorni in area $26,2 non metterebbero in crisi lo scenario rialzista.

Time-frame settimanale: analisi grafica e previsionale sul petrolio

La proiezione in corso è rialzista ed è diretta verso il II° obiettivo di prezzo in area $53. La massima estensione del rialzo si trova in area $76. Ci sono, quindi, tutti i presupposti per una continuazione del rialzo in corso.

Tuttavia va notato che discese fino in area $30 sono compatibili con il rialzo in corso e potrebbero costituire un’opportunità di acquisto. Solo chiusure settimanali inferiori a questo livello metterebbero in crisi lo scenario rialzista. Un primo indizio in tal senso si avrebbe con chiusure settimanali inferiori a $38,728. Ed è proprio quello che è successo alla chiusura di settimana scorsa.

Un ritracciamento per settimana prossima, quindi, è lo scenario più probabile.

Conclusione

Su tutti i time frame la proiezione in corso è rialzista. Premesso che ognuna va monitorata alla chiusura del time frame corrispondente, vogliamo far notare come al momento sia sul settimanale che sul mensile l’obiettivo finale si trova in area $80. Tuttavia settimana prossima un ritracciamento salutare potrebbe essere molto probabile.