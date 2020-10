Pesto che bontà! Ma sapete che non esiste solamente la versione genovese? Esistono, infatti, tante varianti di questa salsa nazionale, tra le quali il pesto siciliano. Ed è proprio per spiegarvi come preparare questo pesto facile e veloce come non lo avete mai visto che ho scritto quest’articolo. Siete pronti? Cominciamo!

Gli ingredienti del pesto alla siciliana

Correte al supermercato e comprate questi ingredienti:

a) pomodori ramati, 500 gr;

b) pinoli 60, gr;

c) olio extravergine d’oliva 160 ml;

d) aglio, 1 spicchio;

e) basilico, 1 mazzo;

f) parmigiano reggiano DOP da grattugiare, 100 gr;

g) ricotta vaccina, 150 gr;

h) sale a piacimento;

i) pepe nero a piacimento.

Procedimento

Ecco, di seguito, come preparare il pesto facile e veloce come non lo avete mai visto.

Tagliate i pomodorini a metà avendo cura di eliminare i semini.

Ora lavate le foglie di basilico e asciugatele con un panno.

Versate i pomodorini, il basilico e i pinoli in un mixer.

Aggiungete il parmigiano grattugiato e la ricotta assieme allo spicchio d’aglio. Pepate e salate a piacere.

Versate l’olio e azionate il mixer a velocità bassa fino ad ottenere una crema.

Assaggiate per essere sicuri che non ci sia la necessità di aggiungere altro pepe o sale.

Avete finito: il pesto alla siciliana è pronto per insaporire i vostri piatti!

Come conservare il pesto siciliano e possibili varianti

Dopo aver visto preparare il pesto facile e veloce come non lo avete mai visto è importante sapere che il pesto siciliano può essere conservato in un barattolo di vetro coperto per due giorni.

Meglio, però, consumarlo subito in maniera che il gusto forte non si indebolisca.

Se non avete trovato i pinoli una buona variane è il pesto con le mandorle. Il sapore non vi deluderà e potrete risparmiare qualche soldo sull’acquisto dei pinoli.

Il consiglio

Il consiglio dell’autore è quello di provare più piatti possibili della cucina siciliana. Se, infatti, vi piacciono preparazioni isolane non esitate a cliccare su questo link e a provare nuove ricette.