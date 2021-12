Quando aspettavamo la conclusione di onda C e un inizio di settimana in ribasso e poi nuovi rialzi almeno fino alla fine dell’anno, il sell off dalle prime ore di contrattazione di oggi cambia le carte in tavola, e sembrerebbe anticipare uno scenario previsto invece da inizio gennaio.

Per le proiezioni per l’anno 2022 rinviamo all’articolo “questi mercati in forte ribasso sono l’inizio di una correzione di diversi mesi?”

Oggi si è verificato un pessimo segnale dai mercati e questo potrebbe essere l’inizio di un ribasso anche del 20%.

Se qualcosa non cambierà nei prossimi giorni, il gap odierno potrebbe rappresentare “quello di fuga” e confermarsi come il primo tassello di un forte ribasso alle porte.

Ma attenzione, una correzione che molto probabilmente porterà a coloro che compreranno come spiegato, a lauti guadagni di medio e lungo termine.

Procediamo per gradi.

Alle ore 17.33 della giornata di contrattazione del 20 dicembre abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

15.217

Eurostoxx Future

4.087

Ftse Mib Future

26.070

S&P 500 Index

4.533,89.

Grafici e previsione continuano ad andare a grandi linee su strade diverse dal mese di agosto

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2021.

In blu il grafico dei mercati americani fino al giorno 17 dicembre.

Qual era la nostra previsione per la settimana in corso?

Minimo lunedì e massimo giovedì (venerdì i mercati rimarranno chiusi). Domani si confermerà o meno questo scenario.

Pessimo segnale dai mercati e questo potrebbe essere l’inizio di un ribasso anche del 20%. I livelli da monitorare per la giornata del 21 dicembre

Dax Future

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera superiore ai 15.413. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 15.389.

Eurostoxx Future

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera superiore ai 4.105. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 4.059.

Ftse Mib Future

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera superiore ai 26.145. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 27.315.

S&P 500 Index

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera superiore ai 4.667. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 4.540.

Posizione in corso per il trading multidays:

Chiudere in apertura del 21 dicembre le operazioni Long in corso dall’apertura del 13 dicembre e rimanere Flat.

Come si potrebbe svolgere la giornata di contrattazione di martedì?

Apertura sui massimi e chiusura sui minimi.