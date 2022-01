Una delle cose più difficili in un rapporto di coppia è vivere con un pessimista. Non ci vuole Freud e nemmeno la psicanalisi per confermarlo. Ma semplicemente la vita di tutti i giorni. Ci sono poi quei pessimisti “cosmici” per rubare un termine alla letteratura, che vedono nero quasi per passione. Pessimisti come pochi questi 3 segni che vedono il bicchiere sempre mezzo vuoto e rischiano un 2022 davvero inquietante. Andiamo per una volta ad analizzare non chi farà i soldi nel 2022, ma chi dovrà sopportare ogni giorno questi amati brontoloni. Una mini-guida per capire dove andare a parare per difendersi dalle negatività.

C’è sempre lui in classifica

Come un bomber di razza, ma al contrario. Presente quasi sempre nella classifica dei top player del pessimismo il nostro Brontolo per eccellenza: il Cancro. In difesa di questo segno molto volubile, c’è da dire anche una cosa importante. È un segno molto sensibile, alle volte fin troppo, in una realtà piena di squali. Il Cancro non sarebbe negativo di suo, ma lo diventa anche con poco. La sua grande pecca sarebbe proprio quella di abbattersi alle prime difficoltà. L’opposto praticamente di due “testoni” per eccellenza come il Toro e l’Ariete. E per evitare che il Cancro cada nella depressione, i partner dovranno fare leva proprio sulla sensibilità, circondandolo d’affetto.

Pessimisti come pochi questi 3 segni vedono il bicchiere sempre mezzo vuoto e rischiano un 2022 davvero inquietante

Da un segno pessimista e sensibile, a uno che spesso si reputa il Calimero della situazione. Parliamo del Capricorno e di quella sua cattiva abitudine di partire prevenuto. Diciamo che il bicchiere mezzo vuoto non farebbe propriamente parte del DNA di questo segno. Ma è un atteggiamento difensivo che parte però spesso troppo presto. Raramente il Capricorno attua il famoso detto sportivo che “la miglior difesa è l’attacco”. Molte volte rimane infatti in attesa degli eventi, ma autoconvincendosi che le cose potrebbero andare male. E se ciò accade, anziché cercare di ribaltare il risultato, si chiude in difesa aspettandosi il peggio. Una ventata di ottimismo è quello che ci vuole per questo simpatico segno.

Una situazione di passaggio

In mezzo a due segni tradizionalmente pessimisti, eccone uno invece che nel 2022 vedrà più nero che bianco ma solo di passaggio. Parliamo dei Gemelli, che, come caratteristica naturale avrebbero però proprio l’alternanza e l’umoralità. Questi passaggi repentini dall’ottimismo al pessimismo, dalla gioia alla tristezza saranno un “leimotiv” del 2022. Abbiamo visto anche nei nostri precedenti oroscopi che le montagne russe faranno da contorno ai Gemelli in questi 365 giorni. Il consiglio è quello di concentrarsi assolutamente sul lavoro e sulla famiglia, appoggiandosi agli affetti più cari per non cadere nel baratro del pessimismo.

