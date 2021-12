Molti stanno vivendo con ansia l’arrivo delle festività natalizie. Una delle preoccupazioni principali in questo caso è quella di ingerire troppe calorie e di rovinare o peggiorare il proprio peso forma. Però sia che si stia seguendo un regime di dieta che si stia cercando solo di mantenere il proprio peso non sono due giorni di sgarro a fare la differenza. Però, se si vuole un piccolo aiutino per rimanere tranquilli, ecco una bevanda calda che potrebbe aiutare. Abbiamo già spiegato come far andare colesterolo cattivo e trigliceridi in picchiata con questa bevanda utile per la salute del cuore quasi paragonabile alle statine. Oggi invece parliamo di come sia possibile tenere il peso e attacchi di fame sotto controllo con questa tisana che aiuterebbe ad alleviare la stanchezza e il gonfiore. Vediamo insieme i benefici di questo delizioso infuso.

Peso e attacchi di fame sotto controllo con questa tisana che aiuta ad alleviare la stanchezza e il gonfiore

Stiamo parlando di un mix a base di cannella e chiodi di garofano. Queste due spezie infatti hanno dei benefici da non sottovalutare. La prima, secondo l’Humanitas sarebbe utile nel processo di digestione. Quello che però non tutti sanno è che aiuterebbe anche a tenere sotto controllo la fame. Per questo aggiungerla alle bevande calde potrebbe aiutare a evitare gli attacchi di fame nervosa e a migliorare il mantenimento del proprio peso. Inoltre, potrebbe aiutare anche contro la flatulenza e disturbi digestivi.

I chiodi di garofano invece sembra che abbiamo proprietà di natura antinfiammatoria e aiuterebbe a contrastare il fastidioso fenomeno del gonfiore addominale. Inoltre questo alimento potrebbe aiutare a combattere la stanchezza, poiché sembra che possegga proprietà antidepressive.

Le possibili controindicazioni di questo mix

Però come abbiamo già detto che un rimedio sia naturale o fitoterapico non significa che sia totalmente privo di rischi. Ad esempio, la cannella potrebbe creare problemi in chi assume i FANS (ovvero farmaci antinfiammatori non steroidei). Inoltre, contiene cumarina, sostanza che se abusata potrebbe provocare dei problemi a reni e fegato. I chiodi di garofano invece potrebbero creare problemi in soggetti allergici. Per questo motivo prima di introdurre qualsiasi elemento nella propria dieta è meglio confrontarsi con il proprio medico di base.

