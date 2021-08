La più semplice e immediata tecnica per garantirsi le pesche anche nel resto dell’anno è quello di prepararle sciroppate. In agosto questi frutti sono ancora nel pieno del loro profumo e sapore, oltre che a buon mercato. L’occasione giusta, quindi, per arricchire la dispensa invernale con questo delizioso frutto che richiama il caldo, il sole e l’estate.

Passiamo all’opera e vediamo come preparare le pesche sciroppate fatte in casa secondo la ricetta della nonna per gustarle anche in inverno.

Uno sguardo all’occorrente

Ipotizziamo di voler preparare circa 7 vasetti di pesche sciroppate di medie dimensioni. Ci serviranno:

3,5 kg di pesche mature a polpa gialla;

2 litri di acqua;

700 gr di zucchero;

5 limoni (useremo il succo; facoltativo).

Prepariamo lo sciroppo

Prima di occuparci delle pesche, e guadagnare del tempo, sterilizzando i vasetti seguendo una di queste 3 facili tecniche.

A seguire prepariamo lo sciroppo che servirà a coprire il nostro frutto nei contenitori in vetro. Prendiamo una pentola e versiamo prima lo zucchero, poi l’acqua ed infine il succo dei 5 limoni spremuti.

Ora accendiamo il fuoco e facciamo bollire (a fiamma media) finché lo sciroppo non si sarà ridotto di un terzo circa. Ad ogni modo lo zucchero dovrà risultare completamente sciolto e l’acqua trasparente. Infine spegniamo e lasciamo raffreddare.

Lavoriamo le nostre pesche

Sciacquiamo le pesce una a una sotto l’acqua corrente.

Per privarle della buccia, abbiamo due alternative. Ci muniamo di coltello e le sbucciamo, togliendo anche le eventuali imperfezioni. In alternativa le possiamo immergere per 1 minuto nell’acqua bollente, prima di passarle sotto l’acqua fredda e sbucciarle con le mani.

A questo punto tagliamo le pesche nella misura che gradiamo e le riponiamo in una ciotola pulita. In genere le si taglia in 2 o in 4 spicchi, per averli tutti più o meno regolari, ma tale soluzione non è tassativa.

Realizziamo i vasetti

Ora riempiamo i vasetti, avendo cura di non lasciare eccessivi spazi vuoti. Nel disporre le pesce nei barattoli, aiutiamoci con un coltello e/o con un cucchiaio per disporre gli spicchi al meglio e sfruttare tutto lo spazio disponibile.

Riempiti i contenitori, li copriamo fino all’orlo con lo sciroppo di zucchero raffreddato. Agitiamoli un po’ per eliminare eventuali bolle d’aria e permettere allo sciroppo di occupare i relativi spazi. Quindi, se dovesse essere necessario, aggiungiamo altro sciroppo.

Infine sigilliamo i vasetti, avvitando con forza i coperchi.

Pesche sciroppate fatte in casa secondo la ricetta della nonna per gustarle anche in inverno

Ora prendiamo una pentola capiente per tutti i vasetti realizzati e la foderiamo con un canovaccio pulito. Vi riponiamo i nostri barattoli, avendo cura di separarli tutti con dei canovacci puliti, in modo che non si rompano durante la bollitura.

Riempiamo la pentola di acqua fino a quando tutti i vasetti non siano completamente sommersi. Accendiamo il fuoco, portiamo a bollore e lasciamo a fiamma media per circa 20 minuti.

In ultimo li lasciamo raffreddare nell’acqua stessa, prima di tirarli fuori e conservarli in dispensa, in luogo asciutto e al riparo dalla luce.

