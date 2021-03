Il pesce è sicuramente il principe indiscusso della cucina. Questo alimento, presente in ogni festa e riunione familiare, è infatti capace di appassionare anche i più fini buongustai.

Allo stesso tempo il costo e la difficoltà di preparazione lo rendono però un ingrediente da maneggiare con estrema cura. Ecco perché oggi analizzeremo dei semplici consigli che tutti quanti possono seguire per ottenere dei piatti perfetti con poco impegno.

Cosa valutare

Per quanto saporito, il pesce è uno degli alimenti più difficili da cucinare nella maniera corretta. Per ottenere un buon risultato è necessario sapersi destreggiare tra la giusta temperatura della fiamma e il perfetto tempo di cottura.

Infatti, un pesce cucinato troppo a lungo tenderà a sfaldarsi sulle forchette degli ospiti. Mentre uno troppo cotto potrebbe risultare stopposo.

Per ottenere un buon risultato si possono seguire pochi e semplici consigli della tradizione. Uno di questi è quello di scegliere delle modalità di cottura a seconda della percentuale di grasso del pesce scelto.

Nel caso di prodotti grassi, come ad esempio l’anguilla, è meglio preferire cotture alla griglia o al forno. Al contrario, quando parliamo di pesci cosiddetti “magri”, come ad esempio l’orata, è preferibile una cottura in umido. Seguendo questi due consigli sarà possibile ottenere una polpa sempre morbida e dal sapore equilibrato.

Pesce sempre perfetto seguendo questi piccoli e semplici consigli

Il secondo particolare a cui stare attenti è legato al tempo di cottura del nostro ingrediente. Un trucco da utilizzare, in questo caso, è quello di misurare lo spessore del pesce che si vuole cucinare.

In seguito, calcolare quattro minuti di cottura per ogni centimetro di spessore rilevato. Nel caso, invece, si intendesse scoprire per quanto tempo cucinare un prodotto surgelato è possibile farlo raddoppiando il risultato prima ottenuto. Seguendo questa logica, un tonno fresco dallo spessore di due centimetri dovrebbe necessitare di una cottura di otto minuti per risultare perfetto. Al contrario, per ottenere gli stessi risultati con un prodotto congelato sarà necessario aspettarne sedici.

Ed ecco perché possiamo ottenere un piatto di pesce sempre perfetto seguendo questi piccoli e semplici consigli. Ora non ci resta che provare!