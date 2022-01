Sebbene gli involtini godano della fama di essere un piatto domestico e banale, in realtà, sono un’ottima soluzione per chi ha fantasia in cucina. Gli involtini, infatti, possono essere non solo farciti a nostro piacimento, ma possono anche essere realizzati con tantissime pietanze.

Oggi infatti ne vedremo diverse versioni suggerendo soluzioni che possono tornare utili in base a quello che ci troviamo nel frigo. Ed infatti nell’articolo che segue vedremo come utilizzare pesce, carne o verdure per 3 involtini facili e veloci ottimi per pranzo e cena.

Di verdure

Tra gli involtini più leggeri e salutari troviamo gli involtini di verdure che, con una spesa minima, possono invece rivelarsi una soluzione fenomenale in cucina. Davvero facili e deliziosi ad esempio sono gli involtini di verza che possiamo farcire a nostro piacimento. Prendiamo delle foglie di verza e dopo averle lavate, cuciniamole in padella con poca acqua fin quando non saranno morbide. Una volta ammorbidite le foglie saranno la base perfetta per inserire la farcitura. Possiamo aggiungere ad esempio formaggi e patate lesse, chiudere dei piccoli fagotti e ripassare il tutto su padella antiaderente con poco olio. Lasciamo rosolare qualche minuto per lato fin quando le foglie non prendono colore. Stesso procedimento può essere applicato con le foglie di cavolo nero. Minimo della spesa, massimo della resa.

Di pesce

Anche sul pesce abbiamo moltissime opzioni a nostra disposizione per un piatto fenomenale.

Utilizzando il salmone, ad esempio, possiamo realizzare dei golosi rotolini da farcire con formaggio spalmabile ed erba cipollina. In alternativa possiamo utilizzare anche il pesce spada che possiamo farcire con una caponata di verdure. Una volta cotte le verdure che preferiamo in forno, come zucchine, melanzane, patate e peperoni utilizzeremo del carpaccio di pesce spada per creare degli involtini eccezionali. Per arricchire ulteriormente il piatto potremmo aggiungere dei pinoli e dell’uvetta.

Infine, non possono certo mancare gli involtini di carne. Generalmente quelli più gettonati sono gli involtini di vitello farciti con formaggio e prosciutto e cotti in umido o in padella. Tuttavia potremmo variare orientandoci verso il pollo. Prepariamo una farcitura a base di pane ammollato nel latte, prosciutto cotto, del macinato di maiale e del formaggio grattugiato. Inseriamo la farcitura all’interno delle fette di pollo e una volta arrotolati, li avvolgeremo in delle fette di pancetta e fissiamo con degli stuzzicadenti.

Mettiamo in padella a rosolare a fiamma media per 7-8 minuti fin quando gli involtini non saranno pronti.

