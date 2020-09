Durante gli scorsi giorni i Lettori delle nostre pagine hanno ricevuto diverse informazioni circa le nuove normative in approvazione dal Parlamento. Sono in arrivo pesantissime multe fino a 2.588 euro agli automobilisti che infrangono queste nuove regole del Codice stradale che vi mostriamo.

Quali saranno le nuove conseguenze per l’uso di smartphone o strumento simile

La nuova riforma, che attende una definitiva approvazione in Parlamento, annuncia sanzioni più severe a chi è alla guida di un veicolo. Nello specifico, in intendiamo illustrarvi quali saranno le conseguenze per chi viene scoperto alla guida con uno smartphone. Le sanzioni più severe saranno la conseguenza di una maggiore inflessibilità verso coloro che sono alla guida con uno smartphone, un Tablet o un notebook. Si tratta, come molti denunciano da tempo, di strumenti che fungono da pericolosissimi distrattori per chi guida un veicolo. Per tale ragione si auspica una forte intransigenza che si accompagna a punizioni marcatamente pesanti in questi casi.

Pesantissime multe fino a 2.588 euro agli automobilisti che infrangono queste nuove regole del Codice stradale

Come indica la proposta in via di approvazione, già alla prima violazione le sanzioni saranno memorabili. Difatti, si prevede una multa da 422 a 1.697 euro con 5 punti in meno sulla patente per gli automobilisti inosservanti. Oltre a ciò, si annuncia anche la sospensione della patente per un periodo variabile tra i 7 giorni e i 2 mesi. Nel caso di seconda violazione, le pene saranno ben più severe. Si conta un aumento della sanzione per un importo tra i 644 euro e 2.588 euro. Inoltre, avrà luogo anche la decurtazione di 10 punti dalla patente e la sospensione della patente da 1 a 3 mesi.

Ecco cosa prevedono le pesantissime multe fino a 2.588 euro agli automobilisti che infrangono queste nuove regole del Codice stradale per utilizzare lo smartphone. Continueremo ad aggiornare la platea dei nostri Lettori sulle novità che riguardano l’approvazione del nuovo Codice della strada.

