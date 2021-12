Un’alimentazione sana ed equilibrata è fondamentale per il nostro organismo. È necessario assumere la giusta dose di frutta, verdura, legumi e carne per rimanere in salute. Da non dimenticare assolutamente anche un altro alimento che, grazie ai suoi nutrienti, contribuisce al benessere del nostro corpo.

Parliamo del pesce, un prodotto ittico da inserire nella dieta perché ricco di proteine di alta qualità, vitamine e sali minerali. Inoltre la presenza di acidi grassi omega 3, definiti “grassi buoni”, aiuterebbe a ridurre il rischio di malattie cardiovascolari, tenere sotto controllo il livello dei trigliceridi e della pressione sanguigna.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim - L’integratore naturale che fa sgonfiare la pancia e riattiva il metabolismo CLICCA QUI

Il pesce azzurro e la sua importanza

Le proprietà benefiche del pesce sono davvero tantissime. Ad esempio, per rimanere in salute, potremmo comprare questo pesce pregiato e povero di grassi che vale oro grazie a proteine e minerali. Oppure scegliere questo mollusco che potrebbe aiutare la pressione.

Ma non solo, c’è anche un’altra varietà di pesce molto apprezzata, generalmente venduta ad un costo non molto alto. Parliamo del pesce azzurro, chiamato così per la sua tipica colorazione.

Ci riferiamo ad una specie ittica di piccola pezzatura, ma molto apprezzata per le sue numerose proprietà nutrizionali.

Sono tante le specie presenti sul mercato, ma oggi Noi di ProiezionidiBorsa vogliamo parlare di un pesce azzurro in particolare. Ci riferiamo alle alici (o acciughe), una specie molto gustosa, economica e versatile in cucina. Questo pesce è facilmente riconoscibile, grazie alla sua forma allungata, snella e affusolata. Le alici sono diffuse principalmente nel Mar Mediterraneo, nell’area orientale dell’Oceano Atlantico e Mar Nero.

Pesa poco sul portafoglio questo pesce azzurro che aiuterebbe a rafforzare le ossa e proteggere i reni

Le alici, come il resto del pesce azzurro, si distingue non solo per la sua bontà ma anche per le sue importanti proprietà nutrizionali. Infatti la presenza degli acidi grassi omega 3 aiuterebbe a proteggere il cuore e le arterie, prevenendo le pericolose malattie cardiovascolari. Ma non solo, grazie alla notevole quantità di calcio, questo piccolo pesce sarebbe essenziale per la salute delle ossa.

Inoltre, la presenza di fosforo aiuterebbe il buon funzionamento dei reni. Insomma parliamo di un pesce dalla dimensioni molto ridotte ma che presenta delle importanti e notevoli proprietà antiossidanti. Ecco che quindi, pesa poco sul portafoglio questo pesce azzurro che aiuterebbe a rafforzare le ossa e proteggere i reni.

Facciamo attenzione, perché le alici potrebbero anche essere fonti non trascurabili di colesterolo. Il nostro consiglio è sempre quello di rivolgersi al medico di fiducia.

Lettura consigliata

Facciamo il pieno di omega 3 con questo pesce economico che fa bene alla salute