Ognuno di noi conserva nel cuore ricordi piacevoli legati a un’estate della nostra vita. Il sole, il mare, i nuovi amori che sbocciano, hanno sempre dato un’atmosfera magica a questa stagione. È il momento più bello dell’anno, in cui sembra che niente di male potrebbe succederci. Talvolta, però, siamo noi stessi la causa del nostro male, per colpa di alcune scelte sbagliate.

Alcune necessità economiche, bollette e spese impreviste, potrebbero metterci di fronte ad un bivio. Alcuni di noi potrebbero commettere errori di valutazione. Per evitare passi falsi che potrebbero farci perdere un mucchio di soldi, dovremo stare molto attenti ad alcuni segnali. In particolare, saranno questi 3 segni zodiacali i veri bersagli della sfortuna nei prossimi giorni.

Periodo assolutamente da dimenticare per questi 3 segni zodiacali che rischiano di perdere soldi per colpa di Mercurio retrogrado e della Luna

Nessuno se lo sarebbe aspettato, ma uno dei segni che avrà maggiore difficoltà in questo periodo sarà il Cancro. Pur essendo un segno legatissimo all’estate, stavolta il Cancro dovrà stare attento ad alcune scelte che potrebbero metterlo in crisi.

Mercurio retrogrado metterà in difficoltà i sentimenti e il legame con il partner potrebbe vacillare. Ma anche sul lavoro le cose non andranno meglio. Dopo un’ondata di successo, l’insicurezza del Cancro prenderà il sopravvento e lo metterà in cattiva luce coi colleghi. A causa di questo potrebbe perdere accordi di lavoro e progetti di cui è socio.

Inversione di rotta per questo segno d’aria

Sembrava essere tra i 4 segni più fiorenti di questa estate, ma le cose potrebbero mettersi male per la Bilancia. Diversamente da quel che si pensava, il periodo nero per questo segno è iniziato proprio dalla scorsa eclissi di Luna. Le persone nate sotto questo segno hanno una naturale capacità di attirare le persone sbagliate e per questo soffrono. Il rischio è di fidarsi di individui senza scrupoli, che potrebbero voler approfittare delle nostre finanze. Sarà meglio tenere gli occhi aperti e mettere al sicuro il proprio patrimonio.

Guai in vista anche per uno dei segni zodiacali più forti

Anche il Leone potrebbe vedersela grigia nei prossimi giorni. Sarà un periodo assolutamente da dimenticare per colpa di alcuni investimenti che potrebbero andare male.

Chi sta comprando casa, in particolare, potrebbe incappare in qualche fregatura. Meglio scrivere tutto nero su bianco, a garanzia dei nostri acquisti. Il momento migliore per trasferirsi, invece, sarà da settembre in poi, quando i pianeti torneranno a favorire il nostro segno.

Lettura consigliata

L’oroscopo Maya dice chiaramente che questi 3 segni verranno ricoperti d’oro grazie alla benevolenza dei loro potentissimi Animali Guida