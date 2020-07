La situazione si complica e si evidenzia sempre più nelle ultime ore il pericolo di ribassi sui mercati azionari per una decina di giorni.

Come regolarsi? Cosa confermerà questo swing che al momento è ancora un’ipotesi? Dove potrebbe arrivare questo eventuale movimento?

Procediamo per gradi ed andiamo a definire lo scenario che ci attende nel modo più attendibile.

Il ribasso iniziato dai massimi di ieri più dura e più diventa davvero pericoloso in quanto potrebbe portare ad un’inversione ribassista anche fino al prossimo setup del 31 luglio. Per scongiurare l’ipotesi ribassista urge una negazione del ribasso e una successiva inversione rialzista già nella giornata odierna al massimo in quella di domani.

Dove ci troviamo? Partiamo dal lungo termine.

La situazione del nostro percorso campione annuale è la seguente:

Frattale previsionale su scala settimanale dal 1 gennaio al 30 dicembre 2020

In blu grafico delle Borse mondiali fino alla settimana numero 29

In rosso la nostra previsione annuale

Come si nota al momento le nostre previsioni non ravvisano pericoli di ribassi superiori al 3/5% nei prossimi mesi.

Cosa invece dovrà preoccupare? Cosa farà iniziare un ritracciamento di qualche punto percentuale?

Pericolo di ribassi sui mercati azionari per una decina di giorni: quale conferma attendere per regolarsi?

Solo chiusure giornaliere inferiori ai seguenti livelli:

Dax Future

13.065

Eurostoxx Future

3.373

Ftse Mib Future

20.525

S&P 500

3.247

Come comportarsi quindi?

Solo conferme di questi prezzi in chiusura giornaliera farebbero partire swing ribassisti con i seguenti obiettivi da raggiungere per/entro il 31 luglio:

Dax Future

12.515/12.384

Eurostoxx Future

3.324/3.267

Ftse Mib Future

20.200/19.595

S&P 500

3.215/3.128

Come al solito si procederà per step e di volta in volta definiremo:

a) se è iniziato o meno il ritracciamento;

b) dove troverà supporto e/o resistenza;

c) se invece il rialzo in corso fino ad ieri potrà continuare o meno e fino a dove.

Siamo da un punto spartiacque e il prossimo setup scadrà il 31 luglio. Quello che accadrà da oggi dispiegherà probabilmente effetti fino a quella data.