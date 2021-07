D’estate abbiamo voglia di piatti veloci e semplici, ma che non ci fanno rinunciare al gusto. Oggi la Redazione vuole proporre un piatto completo e gustosissimo che vede come protagoniste le zucchine.

In un nostro precedente articolo, abbiamo spiegato come realizzare delle golose polpette di zucchine. Questo fantastico ortaggio di stagione infatti è estremamente versatile.

Perfetti anche freddi questi golosi involtini di zucchine si preparano in un attimo. Si tratta di un piatto completo e molto semplice da preparare che possiamo realizzare per una cena all’ultimo minuto. Vediamo insieme come realizzare questi sfiziosi involtini passo dopo passo.

Ingredienti

4 zucchine verdi;

200 gr. di tonno sott’olio;

1 cucchiaio di capperi;

50 gr. di formaggio grattugiato;

1 uovo;

20 ml. di olio evo;

20 gr. di pangrattato;

prezzemolo q.b.;

sale q.b.;

pepe q.b.

