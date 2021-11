A novembre cambia l’orario, le giornate si accorciano e una delle cose che più di altre può consolarci è sicuramente il buon cibo.

I primi freddi pungenti invitano a passare delle belle serate in casa di fronte al camino e ad azzardare diverse cotture come quelle alla brace.

Non è soltanto tempo di castagne, di cui abbiamo già offerto un’ottima ricetta alternativa, ma anche di pietanze più condite e sostanziose.

In questo periodo inoltre è possibile gustare il cosiddetto olio nuovo.

Si tratta della spremitura delle prime olive del nuovo raccolto, non filtrato né decantato ed immediatamente imbottigliato.

Un gran classico del periodo da gustare preferibilmente su una bella fetta di pane croccante e dorato.

In alternativa l’olio, che sia nuovo o più stagionato, può essere utilizzato per preparare una gustosissima salsa tipica del Sud Italia.

Il condimento di cui stiamo parlando è chiamato “sammurigghiu”, ovvero la salsa salmoriglio.

Perfetta sulla bruschetta deliziosa su carne e pesce è una tipica salsa meridionale semplicissima da preparare.

La regione d’origine di questa ricetta è la Sicilia, ed il risultato è un condimento estremamente versatile, adatto ad insaporire qualsiasi piatto.

Gli ingredienti necessari sono i seguenti:

250 grammi di olio extra vergine di oliva (200 se utilizziamo l’olio nuovo);

2 limoni;

origano in abbondanza;

prezzemolo;

sale e pepe.

Per prepararla è necessario utilizzare una frusta per sbattere l’olio appositamente messo in un recipiente preferibilmente in acciaio o ceramica.

Mentre sbattiamo l’olio dobbiamo incorporare il succo dei 2 limoni stando ben attenti ad eliminare i semi.

Aggiungiamo poi un paio di cucchiai di acqua tiepida.

A questo punto possiamo aggiungere una bella manciata d’origano, del prezzemolo tritato, sale e pepe secondo i propri gusti.

I mille usi e la variante per condire la carne

Il Salmoriglio così ottenuto può essere conservato in frigo anche per una settimana ed utilizzato davvero in mille modi diversi.

Sulle verdure crude o cotte, sulle zuppe o addirittura su un piatto di pasta.

Che siano piatti semplici o più elaborati poco importa, perché questa salsa farà sempre la differenza.

Ne basterà un filo per rendere speciale anche un’ordinaria fetta di bruschetta.

L’abbinamento che ci regalerà però la vera esplosione di sapori è quello con carne arrosto o alla brace o pesce alla griglia.

Se vogliamo utilizzarlo sulla carne possiamo aggiungere dell’aceto di mele al posto del limone, ottenendo una virata di gusto decisa e intensa.

Vale davvero la pena provare a preparare questa salsina “magica”, divertendosi a sperimentarla in diversi piatti e scoprire magari nuovi incredibili accostamenti.

