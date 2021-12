Nelle ultime settimane, gli Esperti di ProiezionidiBorsa stanno suggerendo ai loro fedeli Lettori tante succulente ricette da portare in tavola durante le prossime festività. Tra piatti della tradizione e qualche proposta più originale ed innovativa, non c’è che l’imbarazzo della scelta. Se non si hanno grandi idee, basta sfogliare la sezione “Cucina” e si troveranno tantissime idee da replicare o semplicemente da prendere come spunto per farsi ispirare.

Quest’oggi, più che una ricetta, vorremmo proporre una salsa d’accompagnamento. In genere, la sera della vigilia e all’ultimo dell’anno, si propongono piatti a base di pesce. La salsa che di solito si serve con gamberi, scampi, orate & C. è la maionese. A base di olio, uova e limone, è un condimento tipico della tradizione italiana. Potrebbe essere utile sapere che, risultata migliore secondo un’indagine, questa maionese ha pochi ingredienti e prezzo conveniente.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim - L’integratore naturale che fa sgonfiare la pancia e riattiva il metabolismo CLICCA QUI

Essendo ricca di grassi, non bisognerebbe abusare della maionese. Tuttavia, chi non ha gravi patologie a livello cardiovascolare né problemi di colesterolo e trigliceridi alti, ogni tanto se ne può concedere un cucchiaino. I più salutisti e coloro che ci tengono ad essere sempre in forma, apprezzeranno, però, di gran lunga questa variante leggerissima ma non meno gustosa e saporita. In questo articolo vedremo un’altra variante. Andremo infatti a proporre la ricetta di una maionese profumatissima.

Perfetta con pesce e crostacei, questa squisita maionese agli agrumi è facilissima da realizzare e sta divinamente anche con le verdure

Vediamo come si prepara.

Ingredienti

250 g di olio di semi;

2 tuorli a temperatura ambiente;

5 g di aceto di mele;

2 cucchiai colmi di succo d’arancia;

1 cucchiaino di succo di limone;

2 cucchiai colmi di succo di mandarino;

sale q.b.;

scorza d’arancia grattugiata per decorare q.b.

Procedimento

Versare i tuorli in una ciotola e aggiungere un pizzico di sale; unire quindi l’aceto e il succo dei vari agrumi; iniziare a mescolare il tutto utilizzando una frusta; sempre continuando a montare, versare l’olio a filo; quando avremo ottenuto una maionese cremosa, aggiungere la scorza d’arancia.

Conservare in frigorifero. Perfetta con pesce e crostacei, questa squisita maionese agli agrumi è facilissima da realizzare e sta divinamente anche con le verdure.

Questa deliziosa maionese sta benissimo con il pesce, ma la possiamo utilizzare anche per servire un pinzimonio diverso dal solito, più saporito e certamente più scenografico. Basterà servirla in ciotoline singole dove ogni commensale potrà intingervi strisce di peperone, carotine baby, piccoli gambi di sedano, cimette di broccolo e croccanti ravanelli.