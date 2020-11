Tra i modi più deliziosi per gustarci la frutta di stagione, c’è quello di cuocerli e trasformarli in ottimi dessert. La frutta cotta va bene per ogni occasione e ha il grande vantaggio di poter essere consumata anche da chi è a dieta (ecco un altro piatto autunnale saporitissimo per non assumere troppe calorie).

Oggi presentiamo un dessert facilissimo da realizzare, molto economico e con pochi ingredienti: le pere cotte nel vino, un dessert per stupire gli ospiti.

Scegliamo pere non troppo mature

Per preparare questo dessert occorrono delle pere un po’ particolari: devono essere di piccole dimensioni e abbastanza sode. Se utilizzassimo pere troppo grandi e mature, infatti, rischierebbero di disfarsi durante la cottura.

Una volta procurate le pere, scegliamo anche un buon vino. Meglio se rosso e dalle forti note odorose. L’alcool evaporerà durante la cottura, ma il sapore del vino rimarrà, e renderà il nostro piatto delizioso. Vediamo quindi come preparare le pere cotte nel vino, un dessert per stupire gli ospiti

Ingredienti

a) una decina di pere piccole e consistenti

b) un bicchiere di vino rosso

c) un cucchiaio di zucchero

d) una dozzina di chiodi di garofano

Procedimento

Il procedimento è velocissimo. Sbucciamo le pere intere senza rimuovere il picciolo. Disponiamole in una pentola larga dal fondo spesso, con il picciolo rivolto verso l’alto.

Aggiungiamo poca acqua sul fondo della pentola. Basterà uno strato molto sottile per evitare che il fondo delle pere si bruci.

Bagniamo le nostre pere col vino su tutta la superficie e poi cospargiamole di zucchero. Durante la cottura si caramelleranno e diventeranno dolci e succosissime. Poi aggiungiamo nella pentola un bicchiere di vino rosso e una dozzina di chiodi di garofano.

Accendiamo la fiamma a fuoco medio. Quando il vino comincerà a bollire, mettiamo il coperchio. In questo modo il vino farà una sorta di ‘schiuma’ che raggiungerà tutte le parti della pera, insaporendola fino al picciolo. Dopo qualche minuto, spegniamo il fuoco e lasciamo raffreddare. Serviamo. Ecco pronte le pere cotte nel vino, un dessert che farà girare la testa agli ospiti.