Avere un gatto in casa è una scelta che non ci farà pentire e sicuramente saremo contenti di coccolarlo e prenderci cura di lui. Anche se spesso hanno un carattere particolare, sono dei compagni di vita eccezionali, se sapremo rispettare i loro spazi ed esigenze.

L’unico inconveniente a cui potremmo andare incontro è la perdita del pelo, che può costituire una vera seccatura. Oltre a riempire tappeti, divani e letti, invadono la lavatrice e, cosa da non sottovalutare, potremmo essere allergici.

In realtà, sembrerebbe che sia la saliva, o la pelle, a causare una vera e propria allergia, perché produce la proteina Fel D1. Sta di fatto che non è per nulla gradevole trovare in giro per tutte le stanze i sui peli.

Perdono poco pelo questi gatti affettuosi dal mantello pregiato e bello e 2 razze sono ipoallergeniche

Alcune razze, sia a pelo corto che lungo, perderebbero meno pelo rispetto agli altri, soprattutto se curati e spazzolati periodicamente.

Rientra in questa categoria l’Abissino, dal mantello assolutamente particolare, fine e compatto, che sembra non perdere pelo in modo esagerato, come altri gatti. È molto vivace, attento e intelligente ed ama particolarmente le attenzioni del proprio padrone, non rifiuterà mai qualche carezza in più. Ha una forma slanciata e un muso particolare e singolare, con delle orecchie abbastanza grandi.

Il gatto norvegese delle foreste è uno spettacolo per gli occhi, ha il pelo lunghissimo con tonalità nero, ambra, crema, rosso e bianco. Il suo aspetto è regale e maestoso, indipendente ma allo stesso tempo affettuoso e docile, che non disdegna la compagnia dei bambini. Basterà spazzolarlo e prenderci cura del suo manto e non avremo problemi a trovarli per casa.

Il Siamese, uno degli esemplari più apprezzati e belli al Mondo, fedele, giocherellone e affettuoso al punto giusto. Agile e muscoloso, è sempre alla ricerca del contatto fisico, non amerà rimanere da solo a lungo. Il suo manto ha una sfumatura tipica dal crema al nero e il pelo, molto resistente e sottile, se curato e spazzolato, non ci darà fastidio.

Quali producono meno Fel D1

Ci sono gatti che produrrebbero minore quantità di questa proteina, che spesso dalla saliva va a finire nel pelo, così da provocare possibili allergie.

Queste 2 razze sarebbero tra quelle che hanno pochissime concentrazioni di questo particolare allergene, in più perdono poco pelo questi gatti affettuosi dal mantello splendido.

Il Siberiano è adatto alle famiglie, socievole con gli sconosciuti e particolarmente bello ed elegante. Ha il mantello morbido e lungo, di diversi colori, nonostante ciò sembrerebbe essere anallergico. Molti lo accostano al carattere del cane, perché ha un temperamento mite e malleabile.

Infine, il Blu di Russia, dal colore argento, è un vero dormiglione e coccolone, vive male da solo, senza il suo padrone. Ha il pelo corto, che non perde in grande quantità, ma necessita di molte cure perché delicato. Inoltre, grande pregio, è molto silenzioso e non miagola spesso, perché molto tranquillo.

Approfondimento

Ecco 2 razze di gatti estremamente socievoli e coccoloni dal manto straordinario ed estremamente affettuosi