Lo diciamo sempre: il nostro Paese è davvero meraviglioso. L’Italia, infatti, è così ricca di meraviglia che fatichiamo a crederci anche noi. Ma, dato che è piena di luoghi fantastici da visitare, non sempre li conosciamo tutti. Ed è da questo che nasce una piccola guida per dare una mano a capire quali sono alcuni luoghi di cui forse non abbiamo mai sentito parlare ma che dovremmo assolutamente visitare.

Perciò, perdiamoci tra le meraviglie di un’Italia ancora segreta per la maggior parte delle persone e visitiamo questi borghi mozzafiato.

Val d’Ultimo

Iniziamo il nostro piccolo viaggio in Alto Adige, verso il Sudtirolo. Qui troveremo Val d’Ultimo, composto da quattro piccoli borghi. Stiamo parlando di San Pancrazio, San Nicolò, Santa Gertrude e Santa Valburga. L’immersione nella natura e i paesini appena citati ci faranno davvero rimanere a bocca aperta per la loro bellezza unica.

Deruta

Continuiamo poi addentrandoci nel centro e finiamo in Umbria. Qui troveremo un piccolo borgo davvero delizioso. Si tratta di Deruta, un luogo davvero bellissimo. Iniziamo il nostro giro entrando da Porta di San Michele Arcangelo e giungiamo al Biordo Michelotti. Continuiamo poi con Piazza dei Consoli, con il suo Palazzo Comunale e con la Pinacoteca, con diverse pitture che ci faranno sbarrare gli occhi per la meraviglia. Facciamoci poi incantare dalla bellezza degli affreschi di Bartolomeo e Caporali e soprattutto dalla realtà artigianale e artistica tipica di questo borgo.

Pescocostanzo

Concludiamo il nostro giro in Abruzzo. Nell’Altopiano del Quarto Grande avremo la possibilità di immergerci in uno dei borghi più belli di Italia. Stiamo parlando di Pescocostanzo, famoso per il suo stile barocco e rinascimentale. Nel centro potremo ammirare la Basilica di Santa Maria del Colle, quella di Sant’Antonio Abate e poi quella della Madonna delle Grazie. Inoltre, potremo visitare il Palazzo Sabatini e il Palazzo Grillo. Per non parlare poi della natura che circonda questo luogo magico.

