Perdere peso mentre si guarda Netflix fortunatamente sarà possibile grazie a questo oggetto, e così il sogno diventa realtà. Non sarà possibile guardare solo Netflix, ma si potranno guardare tutte le più amate serie TV su Prime Video, Hulu e YouTube.

Le palestre potrebbero riaprire verso giugno solo in zona gialla, e ormai allenarsi a casa è diventata la normalità. E forse per alcuni potrebbe diventare così. Mai dire mai. Coloro che invece odiano allenarsi, uscire di casa per andare in palestra a sudare, ma hanno comunque il desiderio di essere in forma e amano le serie TV potrebbero trovare questa invenzione veramente geniale.

La cyclette con lo schermo multitouch da 24 pollici

Arriverà sul mercato a fine anno ad un prezzo abbastanza alto, ma è una cyclette veramente interessante. Infatti questa cyclette funziona come tutte le altre, tranne per una piccola differenza.

Mentre si pedala sarà possibile guardare le proprie serie TV sullo schermo. E fino a qui tutto ok. Ma cosa succede se si smette di pedalare? Be’ lo schermo si oscurerà e l’audio smetterà di funzionare. Questa cyclette infatti riprodurrà la serie TV solo se si sta pedalando, altrimenti nulla da fare. Buio totale. Ed ecco allora che perdere peso mentre si guarda Netflix fortunatamente sarà possibile grazie a questo oggetto veramente unico.

Unire l’utile al dilettevole

Con questa cyclette infatti anche coloro che sono più sfaticati avranno una scusa per pedalare se curiosi di sapere cosa accadrà nella puntata successiva. In questo modo si unisce l’utile al dilettevole.

Ma può essere comoda anche per tutti coloro che vogliono rimanere in forma senza però rinunciare alle puntate delle loro serie. È una cyclette veramente utile per chi ha poco tempo, perché in questo modo si fanno due cose contemporaneamente. Si perde peso e si guardano le serie.

