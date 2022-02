Passati i 50 anni perdere peso diventa un vero e proprio problema, specialmente per le donne appena entrate in menopausa. Intorno a questa età, infatti, ci si ritrova ad affrontare cambiamenti fisici ed emotivi, ai quali difficilmente si può arrivare preparati.

Nonostante ciò, non dobbiamo scoraggiarci. Anzi, è proprio questo il momento in cui bisognerebbe impegnarsi per dare il massimo. Infatti, con il cambiamento del nostro corpo, l’importante è imparare a modificare le nostre abitudini sia per quanto riguarda il movimento che l’alimentazione. Facendo un po’ di attenzione e con pochi consigli, allora, non sarà particolarmente difficile perdere peso dopo i 50 anni.

Qualche consiglio veloce ed efficace

Un primo consiglio, che possiamo dare a chi si trova in questa condizione, è quello di evitare un vero e proprio digiuno. Invece, ci si potrebbe impegnare e studiare per bene gli orari, in cui mangiare durante la giornata: ad esempio, fare assolutamente colazione, non pranzare troppo tardi e non cenare mai dopo le 20. Certo, qualche snack leggero e salutare, come un po’ di frutta, è comunque permesso, ma sempre prima di 3 ore dal pasto successivo.

Altro consiglio potrebbe essere, poi, quello di seguire una dieta mediterranea: stiamo parlando di un’alimentazione ricca di cereali, verdura, sfrutta fresca e frutta secca, insieme a una ricca dose di pesce e carni bianche. Tutti alimenti sani e genuini, che ci aiuteranno a stare bene e, in alcuni casi, ad attenuare anche i sintomi della menopausa.

Perdere peso dopo i 50 anni non sarà più un problema grazie a questi fantastici consigli

Per finire, secondo lo studio di un’equipe di ricerca del Fred Hutchinson Cancer Research Center in America, il trucco per dimagrire è l’utilizzo di un diario. Basterà, infatti, un piccolo quadernetto dove andremo ad annotare, giorno per giorno, quello che consumiamo, riportandone quantità e condimenti aggiunti. Quest’abitudine, che può apparire anche maniacale, è in realtà il miglior modo per seguire i buoni propositi di un’alimentazione sana. Più dettagliato sarà il diario e meglio potremo tenere a mente i progressi già fatti, ma anche eventuali errori.

Secondo lo studio precedentemente citato, l’utilizzo di questo diario ha permesso ai soggetti di dimagrire ben più della media. Se infatti, tra le varie soluzioni proposte, si è riscontrato un calo medio del 10%, questi soggetti hanno sempre perso 3 kg in più. Un risultato straordinario e degno di considerazione.

