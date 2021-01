Se si desidera snellire la propria figura la soluzione è solo una: mangiare di meno e muoversi di più. Però è anche vero che esistono molti trucchetti collaterali che possono aiutare a mantenere alta la motivazione e a vedere scendere il numero sulla bilancia più velocemente. Oggi ne sveliamo uno.

Perdere peso diventa facile se si utilizzano le bucce di banana, scopriamo come utilizzarle per tornare in forma smagliante.

Le proprietà di questo frutto

La banana non è esattamente raccomandata all’interno dei regimi ipocalorici. Infatti, nonostante sia un frutto ricco di potassio e di vitamine A e B, è ricco di calorie e viene spesso equiparato ad alimenti ricchi di carboidrati.

Inoltre non è povera di calorie, una di medie dimensioni ne contiene dalle 90 alle 100. E allora perché ne stiamo parlando? Perché le bucce sono molto utili per mantenere la linea. Perdere peso diventa facile se si utilizzano le bucce di banana, scopriamo come utilizzarle.

Perché fa dimagrire

Le ricerche dimostrano che consumarne il rivestimento sia una mossa vincente.

Esso, infatti, contiene dei probiotici e aumenta la produzione corporea di serotonina e dopamina. Tutti questi elementi portano a una digestione più semplice, a un maggiore senso di sazietà e anche a un miglioramento dell’umore.

Come assimilarle

È importante acquistare dei frutti con il marchio bio: infatti questo accorgimento ci permette un consumo più sicuro e privo di pesticidi.

I modi per consumare le bucce sono poi innumerevoli. Si possono frullare con altri ingredienti per creare degli ottimi frullati. Si possono anche mettere a bollire per una decina di minuti. Filtrando il liquido si otterrà un decotto che può aiutare a controllare i chili di troppo.

