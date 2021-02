Perdere peso con la routine serale d’urto. Che prevede l’abbinamento di dieta e fitness con due bagni alla settimana ai famosi sali di Epsom e altre abitudini “furbe”. Per perdere peso velocemente non bastano la dieta e 45 minuti di esercizio fisico per tre giorni alla settimana.

Ci vogliono anche le buone abitudini serali che possono accelerare l’agognato risultato. Ecco i suggerimenti degli Esperti di Salute e Benessere di ProiezionidiBorsa.

Perdere peso con pasto serale anticipato, passeggiata e bagno

Chi è abituato a indugiare a tavola, deve fare un sacrificio. Per perdere peso bisogna anticipare l’orario del pasto serale e poi prevedere una breve passeggiata, che permetta all’organismo di non rallentare il suo lavoro.

Andare a letto subito dopo il pasto significa forzare l’organismo nella direzione sbagliata. Dopodiché bisogna prendere una tazza di thè verde e fare un bagno caldo, senza bagnoschiuma ma con i sali di Epsom, che si trovano facilmente al supermercato. Favoriscono l’espulsione delle tossine e dei liquidi in eccesso.

Perdere peso con la routine serale d’urto

Per perdere peso d’inverno, bisogna forzare il corpo a bruciare energie. Le indossatrici per restare magre e conservare una bellissima pelle tengono il riscaldamento spento in camera da letto anche a gennaio.

Senza esagerare, possiamo abbassare il termostato a 18 gradi e infilarci subito sotto le coperte, una volta usciti dal bagno in pigiama. Questa scelta costringe il corpo a espellere calore per combattere il freddo.

Sette ore di sonno e sette piccole rinunce

Ecco come perdere peso con la routine serale d’urto. Il pieno di sonno è fondamentale per chi vuol perdere peso.

Bisogna riposare in una stanza buia, senza devices accesi. Al risveglio, cominciare a bere: 2,2 litri d’acqua al giorno per le donne e tre litri per gli uomini. Ridurre alcool, caffeina, sale, caramelle e dolci, bibite e succhi di frutta. Eliminare i carboidrati, che il nostro corpo immagazzina sotto forma di grassi e zuccheri.

Con questa routine serale d’urto, perdere peso sarà davvero molto facile.