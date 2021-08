Molti Lettori potrebbero soffrire del fastidioso problema chiamato grasso addominale. Gli uomini, soprattutto, potrebbero vivere la condizione nota come ginecomastia. Si tratta di uno sviluppo anomalo delle mammelle. Queste sono appunto composte per la maggior parte di tessuto ghiandolare e grasso. È una condizione piuttosto comune soprattutto durante la pubertà, ma dopo uno sviluppo iniziale della ghiandola mammaria interviene poi l’atrofia.

Quando questo non accade, l’aumento di volume è generalmente dovuto o a un problema ormonale oppure a un accumulo eccessivo di tessuto adiposo. In questo caso è possibile intervenire: perdere il grasso addominale è semplicissimo se si seguono questi consigli a costo zero.

Una verità “dolorosa”

Gli Esperti della Redazione di ProiezionidiBorsa intendono prima di tutto sfatare qualche mito. L’unico modo per bruciare efficientemente il grasso in eccesso è assumere meno calorie di quelle che si consumano. C’è poco da fare: questo consiglio è davvero il più importante. Questo non vuol dire che bisogna sacrificarsi e digiunare senza controllo perché sarebbe ancor più dannoso.

Bisogna invece rivolgersi a un professionista – che sia il proprio medico curante, un nutrizionista o un dietologo – per elaborare una strategia efficace e salutare.

Ma la ragione per cui non si riesce a dimagrire è brutalmente semplice: si mangia troppo rispetto a quanto si consuma. Il grasso addominale è particolarmente difficile da eliminare, perciò il deficit di calorie va gestito con intelligenza.

I passaggi successivi sono meno “dolorosi” da comprendere ma non per questo meno efficaci. Al giusto deficit calorico va accompagnata un’assunzione di proteine corretta. Un percorso di perdita di peso potrebbe portare anche a una riduzione indesiderata di massa muscolare.

Perciò, per rimanere in salute e sempre seguendo i consigli del proprio medico, la dieta dovrebbe considerare il giusto ammontare di proteine. Questo porta automaticamente al terzo passaggio.

Una dieta corretta è la base per perdere peso. Ma guadagnare massa muscolare e scolpire il proprio corpo è impossibile senza il giusto allenamento. Un personal trainer ci saprà indirizzare sui giusti esercizi da fare per il proprio corpo.