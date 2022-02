Il lavoro a tempo indeterminato è per molti quell’obiettivo quasi inarrivabile che garantisce la tanto sognata stabilità. Un lavoro che possa permettere a tutti di vivere in serenità senza preoccuparsi per le proprie finanze.

Dopo questo periodo di pandemia poi è quasi un sogno riuscire a trovare un lavoro stabile. Sono in tanti purtroppo ad aver perso le precedenti posizioni, è vero. Ma ci sono anche tanti giovani che sono alla ricerca di un’opportunità lavorativa da tanto tempo.

Tra concorsi, selezioni e stage pagati molto poco spesso si perde la speranza di un lavoro stabile. Per fortuna, in questo momento, sono diverse le aziende che stanno cercando personale. Ad esempio Coop Italia cerca costantemente personale in tutte le Regioni sotto diversi profili. Oggi però parleremo dei requisiti per accedere a questa incredibile occasione da non lasciarsi sfuggire.

Perde questa grande opportunità di lavoro a tempo indeterminato chi non si candida come autista per Busitalia Umbria

Il Gruppo Ferrovie dello Stato sta cercando autisti di linea da inserire nell’organico di Busitalia SITA Nord Srl. Per la precisione questo annuncio riguarda la regione Umbria e la ricerca è attualmente in corso. Le candidature per lavorare in questa posizione scadono il 21 febbraio, quindi, è bene inoltrare subito la domanda se si è interessati.

Requisiti

Prima di parlare degli altri requisiti necessari, fondamentale per accedere alla selezione è la residenza. Oltre all’Umbria sono contemplate anche altre province limitrofe come la provincia di Arezzo, di Siena, di Viterbo, di Rieti. Ma anche la provincia di Pesaro Urbino, di Ancona, di Macerata e di Ascoli Piceno.

È richiesto il possesso della patente D ma anche della Carta di Qualificazione del Conducente – persone. Il possesso di diploma di scuola secondaria superiore quinquennale è preferenziale. Si offrono per la posizione contratti a tempo indeterminato o apprendistato part-time verticale ciclico 10 mesi. Periodo di riferimento dal 1° settembre al 30 giugno.

Quindi, perde questa grande opportunità di lavoro chi non inoltra la domanda entro il 21 febbraio. Per inviare la candidatura si può accedere direttamente dal sito di Ferrovie Italiane. Registrandosi e caricando il proprio cv oppure tramite Indeed o Careerjet. Ogni giorno vengono pubblicati nuovi annunci di lavoro anche per neolaureati in economia, giurisprudenza o ingegneria. Risalgono a solo un paio di giorni fa anche altre 5 posizioni più specializzate.

Se non si è residenti in una delle città elencate nei requisiti non bisogna disperare. Sono tante le posizioni aperte in molte aziende in questo momento, non solo di trasporti.

Approfondimento

Non solo macchinista, ecco i ruoli in Ferrovie dello Stato accessibili ai diplomati di tutte le età