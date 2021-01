Gli inviti ad utilizzare mezzi elettrici per sostenere l’ambiente sono all’ordine del giorno. Però molti cittadini sono restii a seguirli perché le auto hanno poca autonomia di spostamento. Ma qualcosa potrebbe cambiare nel futuro e, in futuro, percorrere 400 chilometri con una batteria elettrica ricaricata in 10 minuti sarà possibile.

Ad oggi un team di ingegneri della Penn State University ha eseguito uno studio in questo senso e le prime risultanze fanno ben sperare. Un passo in avanti della tecnologia capace di allineare i costi tra i veicoli elettrici con quelli con motore a combustione. Intanto, vediamo le caratteristiche di questa speciale batteria che potrà far stare tranquilli i conducenti amanti delle auto elettriche.

I dati della batteria

Un team di ingegneri ha sviluppato una batteria al litio-ferro-fosfato davvero conveniente e capace di non far sentire più l’ansia di restare a piedi lungo la strada. I ricercatori sono estremamente soddisfatti di questo studio perché hanno appurato che la batteria dovrebbe avere una durata complessiva di 3 milioni di chilometri.

Oggi quale auto fa tanti chilometri?

Rispetto a questa notizia, non interessa tanto sapere i chilometri da percorrere nell’arco di vita dei veicolo, ma quale autonomia la batteria garantisce. Ebbene, per ricaricare questa batteria serviranno 10 minuti e dopo 400 chilometri percorsi bisognerà di nuovo mettere sotto carica. Tempo di un caffè al bar e poi pronti a ripartire.

Il segreto

I nostri Lettori, sicuramente sono curiosi di conoscere la chiave della lunga durata e della rapida ricarica della batteria. Lo studio pubblicato su Nature Energy ha evidenziato che la batteria si riscalda in modo rapido fino a 140 gradi Fahrenheit mentre si raffredda velocemente quando non è in funzione. Questo metodo di autoriscaldamento consente di usare materiali a basso costo per il catodo e l’anodo della batteria. Lo stesso dicasi per un elettrolita sicuro a bassa tensione.

La potenzialità della batteria

Questo tipo di batteria rappresenta sicuramente un’innovazione straordinaria anche per peso, volume e costo ridotti. Inoltre la batteria produce una grande quantità di energia con il riscaldamento: 40 kilowattora e 300 kilowatt di potenza. In conclusione è straordinario percorrere 400 chilometri con una batteria elettrica ricaricata in 10 minuti e con un’accelerazione da 0 e 100 chilometri in soli 3 secondi.