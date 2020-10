Sta per tornare l’ora solare. Come ogni anno ad ottobre (nel 2020 nella notte tra il 24 e il 25) sposteremo le lancette indietro di un’ora. Per alcuni Paesi europei, però, questa potrebbe essere l’ultima volta. Ma perché vogliono abolire l’ora legale?

Perché spostiamo le lancette?

L’ora legale è stata introdotta per la prima volta in Gran Bretagna, nel 1916. Da allora in tutta Europa il passaggio da ora solare a ora legale avviene nell’ultima domenica di marzo. Al contrario, il passaggio da ora legale a ora solare avviene nell’ultima domenica di ottobre.

Il cambiamento dell’ora si basa sull’idea che ciò consenta di risparmiare energia. Si stima che nel 2017 si siano risparmiati, in Italia, circa 600 milioni di kilowattora che in euro corrispondono a circa 100 milioni di euro. Esistono però variazioni significative a seconda dello Stato preso ad esame. Per i Paesi del Nord Europa, infatti, l’ora legale non produce gli stessi effetti. Come mai? La risposta è semplice: le ore di luce, in estate, aumentano con la latitudine, dunque cambia davvero poco spostare le lancette in avanti. Ragion per cui per un paese come la Norvegia, che registra un risparmio di appena 16 milioni, spostare le lancette avanti di un’ora non è così invitante.

Perché vogliono abolire l’ora legale

Il Parlamento europeo ha dato il via libera affinché i singoli Stati membri possano decidere in autonomia se continuare ad adottare il sistema doppio ora legale/ora solare o meno. Per molti Stati membri dell’Unione, il 2021 potrebbe essere il primo anno senza ora legale.

Sarà molto probabilmente questo il caso di Svezia, Finlandia. Al contrario, i Paesi più a sud, tra cui Italia, Spagna e Grecia, sono a favore dell’ora legale.

In estate, nel sud dell’Europa, si ha luce dalle 6 del mattino alle 9 di sera. Questo produce effetti positivi per il turismo, per il benessere generale, ma anche per le tasche degli italiani, sia famiglie che attività. Si risparmia molto, infatti, sulla bolletta della luce.