Chi cerca fascino e bellezza immersi nella natura incontaminata deve assolutamente visitare questo luogo. Si tratta di un’esperienza collocata nel comune di Sangineto in Calabria, uno straordinario percorso naturalistico che lascia tutti a bocca aperta. Il team Viaggi e Turismo di ProiezionidiBorsa svela ai Lettori perché visitare questo sentiero incantato per un’esperienza magica su una bellissima costa italiana del Sud. Sul luogo una cascata naturale generata da un corso d’acqua vicino e una grotta dalla bellezza ammaliante.

Il Sentiero dei Sogni di Sangineto è un’esperienza naturalistica incredibile

Si tratta di un vero gioiello del luogo, così chiamato perché la reale bellezza del percorso supera l’immaginazione. L’apertura del sito ha richiesto il lavoro di tantissimi volontari che hanno risollevato la bellezza di questa meraviglia nascosta. L’inaugurazione del sentiero è avvenuta proprio lo scorso anno, durante il periodo della pandemia e nel rispetto delle norme di sicurezza.

L’intero intervento ha richiesto ben due anni di duro lavoro, ma il risultato è uno spettacolo incredibile agli occhi increduli dei visitatori. La sorgente d’acqua riaffiora dalla terra e culmina in una cascata naturale collocata all’interno di una suggestiva grotta. Lo spettacolare gioco di luce naturale che entra nella grotta regala uno spettacolo impagabile alla vista.

Perché visitare questo sentiero incantato per un’esperienza magica su una bellissima costa italiana

La Calabria non smette mai di stupire ed è una delle regioni italiane che riesce a fondere mare, natura e avventura. In questa regione sono tantissime le spiagge da visitare, non solo per le acque cristalline, ma anche per i loro valori aggiunti.

Un po’ come accade con la famosa Baia dell’Ippocampo, che prende il nome dalla particolare specie di cavallucci marini che popola queste acque. Il sentiero dei sogni è un’altra esperienza indescrivibile da fare, però, muniti di scarpe da trekking e abbigliamento adeguato.

Uno spettacolo che arricchisce la vista e l’animo

Le fasce rocciose ai lati della cascata la incorniciano nei suoi meravigliosi colori verde smeraldo, ocra e ametista. Lo spettacolo rilassa la mente e arricchisce l’animo e i più avventurosi hanno anche provato l’ebrezza di scendere la cascata con l’aiuto del personale esperto. Il percorso è anche visitabile dai bambini, purché muniti di abbigliamento e scarpe comode.