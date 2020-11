Seduta spettacolare per Piazza Affari, come non se ne vedevano da tempo. Ma tutte le Borse europee hanno messo a segno rialzi importanti. Ecco l’analisi degli Esperti di ProiezionidiBorsa per capire cosa è accaduto oggi in Borsa e quali conseguenza possono scaturire per le prossime sedute.

Perché una valanga di acquisti oggi ha travolto Piazza Affari facendola esplodere al rialzo

I listini europei guardano avanti, quasi volessero mettersi alla spalle i prossimi mesi duri a causa della pandemia. La Borsa tedesca ha guadagnato il 2,5%, la Borsa di Parigi il 2,4% come quella di Madrid, la Borsa di Londra è salita del 2,3%.

Ma il listino milanese è stato il migliore. Al termine della seduta l’indice maggiore di Piazza Affari, l’Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB), ha chiuso in rialzo del 3,2% chiudendo a 18.986 punti.

La Borsa di Milano è stata trascinata al rialzo da una euforia che arriva da Oltreoceano. Si scommette sulla vittoria di Biden alle elezioni presidenziali. Ecco perché una valanga di acquisti oggi ha travolto Piazza Affari facendola esplodere al rialzo.

Improvvisamente Wall Street ha deciso e ha scelto il cavallo su cui scommettere. Ed ha scommesso sulla vittoria dello sfidante di Trump. Speriamo abbia ragione. La sensazione è che ci si voglia mettere alle spalle il brutto tempo e si voglia guardare avanti, all’arrivo del bel tempo. Che oggettivamente ancora non si vede.

Inversione di trend o rimbalzo? Presto per dirlo

Un rialzo di queste proporzioni è giustificato anche da molte ricoperture di chi aveva scommesso al ribasso. La settimana scorsa alcuni indici europei, come il tedesco Dax e l’indice Euro Stoxx 50, aveva violato dei livelli di prezzi significativi.

Evidentemente sotto quei livelli molti si erano messi al ribasso. L’inversione dei prezzi di ieri ha spinto molti a chiudere le posizioni corte e a ricomprare per coprirsi. E questo ha spinto i mercati.

Tra i titoli delle blue chip da sottolineare il forte rimbalzo dei titoli bancari, con Intesa e BPER tra le migliori. Ma l’attenzione va a Saipem, che per l’ennesima seduta è risultato il titolo migliore tra quelli a larga capitalizzazione.

Adesso l’azione ha in area 1,70/1,75 una resistenza oltre la quale i prezzi possono spingersi fino a 2 euro. È possibile, tuttavia, che nelle prossime due sedute Saipem possa correggere leggermente a seguito di vendite per prese di beneficio. L’importante è che i prezzi non scendano sotto 1,55/1,6 euro. In questo caso potrebbero arrivare fino a 1,40 euro.

