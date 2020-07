Perchè un titolo azionario sopravvalutato per i bilanci e per il consenso degli analisti esplode al rialzo?

Ci sono momenti in cui dei titoli azionari iniziano un movimento rialzista con un aumento dei volumi ed esplosioni dei prezzi. E’ questo è nelle ordine delle cose. Ma a volte se per queste società si vanno a fare le classiche valutazioni (analisi grafica e fondamentali) si rimane straniti.

Perchè? La risposta non è semplice per due ordini di motivi: psicologici e di analisi fondamentale.

Investi nel crowdfunding immobiliare con la nuova piattaforma Bridge Asset! - Scopri di più »

Il primo, perchè quando non si hanno determinate condizioni di bilancio (ad esempio aumento degli utili, conclusione di un affare, vincita di un appalto, prospettive economiche in crescendo) è davvero difficile effettuare degli acquisti di un certo respiro e giustificare rialzi anche forti.

Perchè un titolo azionario sopravvalutato per i bilanci e per il consenso degli analisti esplode al rialzo? Guadagnare in Borsa con metodo

Il nostro modello di investimento vuole che si comprino titoli azionari sottovalutati all’inizio di un trend rialzista e si vendano quelli sopravvalutati quando il trend inverte al ribasso.

Poi come al solito, non tutto è bianco o neo e non tutto è così semplice. Questo è il caso della Banca Popolare di Sondrio (MIL:BSPO).

In base al modello di valutazione del discounted cash flow la sopravvalutazione è davvero elevata (ben superiore al 50%). C’è da dire che il PE (14,5x) è inferiore al mercato di riferimento (16,1x) e che gli utili cresceranno del 24,84% all’ anno. Il consenso degli analisti è per quotazioni in linea con il fair value.

Il titolo azionario ha chiuso la giornata di contrattazione a 1,805 +7,38%. Da inizio anno ha segnato il minimo a 1,171 ed il massimo a 2,74.

Mentre il trend annuale è ribassista, quello giornaliero, settimanale e mensile punta ad ulteriori rialzi.

Sul time frame settimanale sembra molto chiaro un pattern convalidato di doppio minimo con obiettivo a 1/3 mesi in area 2,24.

Quale migliore strategia di investimento applicare?

Comprare il titolo a mercato con stop loss a 1,68 e mantenere per i 2,24. E’ un’interessante operazione di trading.

Si procederà per step.