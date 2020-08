Perché un titolo azionario con potenziale rialzista dell’80% va tradato con molta cautela? Uno dei motivi principali è il suo basso flottante. Con gli scambi rarefatti, infatti, se l’investimento è molto superiore al volume medio scambiato giornalmente si rischia di rimanere col cosiddetto cerino in mano. Immaginate un titolo che giornalmente scambia 100 azioni. Se ne comprate 1000 in un solo colpo rischiate di far esplodere al rialzo le quotazioni. Supponiamo, però, che siate bravi e riusciate a comprare le 1000 azioni spalmandole su più giorni. Se a un certo punto le cose si dovessero mettere male avreste due possibilità: vendere tutte le azioni affossando le quotazioni e, quindi, diminuendo il vostro controvalore. Oppure vendere nel corso di più giorni, ma allora in questo caso rischiate di vedere svanire poco a poco il vostro guadagno oppure aumentare le vostre perdite.

Attenzione, quindi, ai titoli come Dominion Hosting Holding che hanno ottime potenzialità grafiche, ma scambiano un controvalore molto limitato. Ad esempio, negli ultimi 3 mesi il volume medio giornaliero è stato di 4300 azioni circa. Tenendo conto che la quotazioni attuale è 10€, ogni giorno il controvalore scambiato è di 43000€. Per cui con somme molto piccole è possibile influenzare molto l’andamento del titolo.

La cautela, quindi, è sempre d’obbligo quando si ha a che fare con i cosiddetti titoli sottili.

Perché un titolo azionario con potenziale rialzista dell’80% va tradato con molta cautela: le indicazioni dell’analisi grafica e previsionale

Dominion Hosting Holding (MIL:DHH) ha chiuso la seduta del 18 agosto a quota 10,10€ in rialzo del 5,26% rispetto alla seduta precedente.

La tendenza in corso sul time frame settimanale e mensile è rialzista e non si intravedono grossi pericoli all’orizzonte.

Notiamo soltanto che sul time frame settimanale la massima estensione del rialzo in corso è 11,25€, mentre sul mensile i prossimi obiettivi si trovano in area 14€ e 18,5€. Per le prossime settimane/mesi, quindi, lo scenario più probabile è il seguente: continuazione del rialzo fino in area 11€ dovremmo potremmo assistere a una pausa/ritracciamento prima della ripartenza verso gli obiettivi di lungo periodo in area 14€ e 18,5€.

